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Биткоин достиг исторического максимума в $109 500

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Цена биткоина в среду, 21 мая, выросла до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий максимум в январе. Криптовалюта достигла максимума $109 500, увеличившись за день на 2% на фоне оптимизма по регулированию в США, пишет Bloomberg.

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Ключевые факты

  • Биткоин достиг исторического максимума, после того как одобрение законодательства о стейблкоинах в США породило надежды на ясность регулирования при президенте Дональде Трампе.
  • Криптовалюта побила предыдущий максимум, установленный примерно во время инаугурации Трампа 20 января.
  • Законопроект о стейблкоинах преодолел процедурную блокаду в Сенате США, что стало большой победой криптоиндустрии после того, как 19 мая группа демократов отказалась от своих возражений. Поддерживающий отрасль документ о регулировании теперь будет обсуждаться в Сенате, и двухпартийная группа надеется принять его уже на этой неделе,
  • По словам Майкла Новограца из Galaxy Digital, оптимизм как внутри страны, так и за рубежом вызывает изменение подхода к криптотрасли со стороны администрации Трампа в противовес подходу бывшего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера и самой SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США).

Контекст

В 2024 году Bitcoin пересек отметку $100 000, получив мощный импульс от запуска ETF на биржах BlackRock и Fidelity, вместе накопивших $112 млрд в Bitcoin.

Биткоин достиг своего исторического максимума в $109 241 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, но с тех пор он упал на фоне обеспокоенности воинственной позицией президента и более широких опасений по поводу экономики США.

Рынок криптовалют перешел к стремительному росту 2 марта. Этому способствовало заявление Трампа о том, что потенциальный стратегический резерв цифровых активов США будет включать помимо биткоина и эфира менее популярные токены Solana, XRP и Cardano. Но уже через несколько дней рынок снова просел.

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