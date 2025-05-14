Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Объем уплаченного НДФЛ с начала года вырос более чем на 22% – ГНС

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

За январь – апрель было уплачено 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата выросла на 22,1%. Об этом сообщает ГНС 14 мая.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключевые факты

  • За первые четыре месяца прошлого года было перечислено 152,7 млрд грн, поэтому уплата выросла более чем на 33,7 млрд грн.
  • В этом году лидером по уплате НДФЛ стал Киев – 44,2 млрд грн.
  • Также в топе Днепропетровская (18,5 млрд грн), Львовская (12,7 млрд грн) и Киевская (10,8 млрд грн) области.
  • Налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка – 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера. Получая официальную зарплату, с которой отчисляются налоги, украинцы заботятся о развитии своего региона и социальной поддержке граждан.
  • Граждане имеют возможность пользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц, в течение года осуществлявших расходы, подлежащие компенсации из бюджета. Документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025-го.

Контекст

Местные бюджеты оправились от потери военного НДФЛ и за год увеличили поступления почти на 90 млрд грн. Благодаря чему налоги на местах увеличиваются и есть ли потенциал для дальнейшего роста – читайте в материале Forbes Ukraine.

После принятия парламентом закона о перенаправлении военного НДФЛ некоторые регионы прогнозировали значительное сокращение своих доходов, критикуя это решение. По итогам прошлого года все общины смогли компенсировать потерю доли НДФЛ. Исключение – Луганская ОВА. Так, на местах в 2024-м собрали налогов всего на 1,3 млрд меньше, или 0,3%.

Наибольший вклад в рост доходов внес невоенный НДФЛ, который увеличился на 46,8 млрд грн, или на 23,4%. В тройку вошли также единый налог и налог на прибыль предприятий – плюс 14,3 млрд грн и 12,7 млрд грн соответственно.

Материалы по теме

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні