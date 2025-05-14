Объем уплаченного НДФЛ с начала года вырос более чем на 22% – ГНС

За январь – апрель было уплачено 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата выросла на 22,1%. Об этом сообщает ГНС 14 мая.

Ключевые факты

За первые четыре месяца прошлого года было перечислено 152,7 млрд грн, поэтому уплата выросла более чем на 33,7 млрд грн.

В этом году лидером по уплате НДФЛ стал Киев – 44,2 млрд грн.

Также в топе Днепропетровская (18,5 млрд грн), Львовская (12,7 млрд грн) и Киевская (10,8 млрд грн) области.

Налог на доходы физических лиц составляет львиную долю поступлений местных бюджетов. Его ставка – 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера. Получая официальную зарплату, с которой отчисляются налоги, украинцы заботятся о развитии своего региона и социальной поддержке граждан.

Граждане имеют возможность пользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц, в течение года осуществлявших расходы, подлежащие компенсации из бюджета. Документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025-го.

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Контекст

Местные бюджеты оправились от потери военного НДФЛ и за год увеличили поступления почти на 90 млрд грн. Благодаря чему налоги на местах увеличиваются и есть ли потенциал для дальнейшего роста – читайте в материале Forbes Ukraine.

После принятия парламентом закона о перенаправлении военного НДФЛ некоторые регионы прогнозировали значительное сокращение своих доходов, критикуя это решение. По итогам прошлого года все общины смогли компенсировать потерю доли НДФЛ. Исключение – Луганская ОВА. Так, на местах в 2024-м собрали налогов всего на 1,3 млрд меньше, или 0,3%.

Наибольший вклад в рост доходов внес невоенный НДФЛ, который увеличился на 46,8 млрд грн, или на 23,4%. В тройку вошли также единый налог и налог на прибыль предприятий – плюс 14,3 млрд грн и 12,7 млрд грн соответственно.