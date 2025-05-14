Обсяг сплаченого ПДФО з початку року зріс більш як на 22% – ДПС

Протягом січня – квітня було сплачено 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, порівняно з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 22,1%. Про це повідомляє ДПС 14 травня.

Ключові факти

За перші чотири місяці минулого року було перераховано 152,7 млрд грн, тож сплата зросла більш ніж на 33,7 млрд грн.

Цьогоріч лідером за сплатою ПДФО є Київ – 44,2 млрд грн.

Також у топі Дніпропетровська (18,5 млрд грн), Львівська (12,7 млрд грн) та Київська (10,8 млрд грн) області.

Податок на доходи фізичних осіб становить левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру. Отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, українці дбають про розвиток свого регіону та соціальну підтримку громадян.

Громадяни мають можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

Місцеві бюджети оговталися від втрати військового ПДФО й за рік збільшили надходження майже на 90 млрд грн. Завдяки чому податки на місцях збільшуються і чи є потенціал для подальшого зростання – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

Після ухвалення парламентом закону про переспрямування військового ПДФО деякі регіони прогнозували значне скорочення своїх доходів, критикуючи це рішення. За підсумками минулого року всі громади змогли компенсувати втрату частки ПДФО. Виняток – Луганська ОВА. Так, на місцях у 2024-му зібрали податків менше лише на 1,3 млрд, або 0,3%.

Найбільший внесок у зростання доходів зробив невійськовий ПДФО, який збільшився на 46,8 млрд грн, або на 23,4%. У трійку увійшли також єдиний податок і податок на прибуток підприємств – плюс 14,3 млрд грн та 12,7 млрд грн відповідно.