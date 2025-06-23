Державна податкова служба заявила про перевищення планових показників Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість за п’ять місяців цього року. Зокрема, надходження перевиконані на 9,5%, повідомила пресслужба ДПС 23 червня. Водночас у травні по внутрішньому ПДВ надійшло 93,4% від плану.

Ключові факти

Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд грн).

Водночас у травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4% від плану). У ДПС травневу динаміку пояснили сезонними та економічними факторами. Серед них – рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд грн перевищує середнє значення.

Також це відхилення ДПС повʼязала зі збільшенням обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва, та сезонним спадом економічної активності, зменшенням обсягів перевезень, впливом воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.

Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5%, йдеться у повідомленні.

З початку року відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за пʼять місяців минулого року.

За п’ять місяців надходження до бюджету склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або на 11%).

Контекст

За підсумком 2024-го річний план збору податку на додану вартість (ПДВ) виконано лише на 92% (мінус 61 млрд грн від запланованого). Загалом плани за більшістю ключових податків у 2024 році не виконано, зазначається у розборі виконання держбюджету в 2024-му, здійсненому аналітичним відділом Forbes Ukraine.

За ПДВ на імпортовані товари річний план недовиконано на 40 млрд грн (8%), для внутрішнього ПДВ – ще на 21 млрд грн (7%).