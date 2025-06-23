Державна податкова служба заявила про перевищення планових показників Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість за п’ять місяців цього року. Зокрема, надходження перевиконані на 9,5%, повідомила пресслужба ДПС 23 червня. Водночас у травні по внутрішньому ПДВ надійшло 93,4% від плану.
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Ключові факти
- Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.
- За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6% (або на 22 млрд грн).
- Водночас у травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4% від плану). У ДПС травневу динаміку пояснили сезонними та економічними факторами. Серед них – рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд грн перевищує середнє значення.
- Також це відхилення ДПС повʼязала зі збільшенням обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва, та сезонним спадом економічної активності, зменшенням обсягів перевезень, впливом воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.
- Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5%, йдеться у повідомленні.
- З початку року відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за пʼять місяців минулого року.
- За п’ять місяців надходження до бюджету склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або на 11%).
Контекст
За підсумком 2024-го річний план збору податку на додану вартість (ПДВ) виконано лише на 92% (мінус 61 млрд грн від запланованого). Загалом плани за більшістю ключових податків у 2024 році не виконано, зазначається у розборі виконання держбюджету в 2024-му, здійсненому аналітичним відділом Forbes Ukraine.
За ПДВ на імпортовані товари річний план недовиконано на 40 млрд грн (8%), для внутрішнього ПДВ – ще на 21 млрд грн (7%).
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