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Зеленский назначил экс-министра обороны Умерова секретарем СНБО

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова, экс-министра обороны, секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе на сайте президента.

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Подробности

  • Рустем Умеров занимал должность министра обороны с сентября 2023 года. 17 июля 2025 года его уволили с этого поста, а новым министром обороны назначили бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля. В то же время Андрей Сибига был переназначен на должность министра иностранных дел.
  • До работы в правительстве Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины в 2022–2023 годах, а ранее, в 2019–2022 годах, был народным депутатом XI созыва от партии «Голос» и заместителем руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
  • Умеров заменит на должности секретаря СНБО Александра Литвиненко. Последний работал секретарем СНБО с 26 марта 2024 года, а до этого три года возглавлял Службу внешней разведки. Теперь Литвиненко может стать послом Украины в Сербии, говорит собеседник во власти, говоривший на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.
  • Умеров был одним из фаворитов на должность нового посла в США, рассказывали собеседники из власти. Его фамилию как кандидата публично называл и президент Владимир Зеленский. Однако 17 июля Зеленский номинировал на посла в США Ольгу Стефанишину, бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции, экс-министра юстиции.
  • США «не отклонили» кандидатуру Умерова на пост посла, утверждают два собеседника в дипломатических кругах. Решение принималось на самом высоком уровне, добавляет один из них. Скорее всего, американцы предпочли, чтобы Умеров остался задействованным в переговорном треке и занимал высокую должность.
  • «Умеров участвовал в переговорах ещё с 2022 года, он хорошо институционально погружён в этот процес, – объясняет источник. – Всё же его сильная сторона — это скорее переговоры, чем рутинная дипломатическая работа».

Контекст

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. В тот же день парламент утвердил новый состав правительства, проголосовав пакетом за назначение 13 министров, а также за двух других. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль был назначен министром обороны, а Андрей Сибига переназначен на должность министра иностранных дел.

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