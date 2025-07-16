Франция не присоединится к плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом, который предусматривает закупку европейскими странами американского оружия для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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В материале отмечается, что во время встречи в Овальном кабинете генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал четыре страны Северной Европы, а также Великобританию и Нидерланды, поддерживающие инициативу поставок американского оружия Украине.

Франция, президент которой Эмманюэль Макрон неоднократно призывал к развитию собственной европейской оборонной промышленности через закупки внутри региона, отсутствовала в этом списке.

Двое французских чиновников, осведомленных о ситуации, объяснили, что Париж не будет участвовать в этой схеме именно из-за стремления укреплять собственную оборонную базу. Кроме того, французское правительство работает над увеличением расходов на оборону, одновременно пытаясь сократить бюджетный дефицит и снизить расходы.

В то же время правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает, что из-за ограниченности европейских производственных мощностей закупка американского оружия является одним из самых быстрых способов обеспечить Украину необходимым вооружением.

Контекст

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности между США и НАТО, согласно которой европейские союзники будут финансировать поставки американского оружия Украине. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что его страна не присоединится к инициативе США по закупке американского вооружения для Украины через НАТО.