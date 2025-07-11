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Итальянская Guala Pack инвестирует €12 млн в новый завод в Киевской области

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Итальянцы инвестируют €12 млн в завод в индустриальном парке «Белая Церковь». Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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Подробности

  • 11 июля в Риме индустриальный парк «Белая Церковь» подписал договор с «Гуалапак Украина», дочерней компанией итальянской GUALA PACK S.P.A., о строительстве промышленного комплекса площадью 10 000 кв. м.
  • В новые помещения будет релоцирован завод из Сум, частично перезапущенный на арендованных площадях в Тернопольской области. Завод производит упаковку для пищевой промышленности и насчитывает около 300 работников со средней зарплатой в 30 000 грн.
  • Строительство и подведение инженерных сетей в Белой Церкви продлится около 12 месяцев. Все здания будут строиться с нуля с учетом потребностей компании. Объем инвестиций составляет €12 млн.

Контекст

Индустриальный парк «Белая Церковь» имеет 19 резидентов. Ранее финская компания Peikko Group Corporation запустила на территории парка завод по производству бетонных соединений и композитных конструкций.

В январе Украина достигла отметки в 100 зарегистрированных индустриальных парков, сообщило Министерство экономики. В 2024 году в реестр добавили 31 парк – больше всего за период войны. Для сравнения: в 2022 году было создано всего восемь парков, а в 2023-м – 13.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в марте 2025 года перерабатывающая промышленность обеспечивала 10,3% ВВП Украины. Минэкономики прогнозирует, что благодаря развитию индустриальных парков этот показатель может удвоиться в течение следующего десятилетия.

По оценкам министерства, каждый гектар индустриального парка создает до 50 рабочих мест. Одна гривна государственных инвестиций в парки привлекает 5-6 грн частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций генерирует $19 налогов и сборов за пять лет.

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