Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» начинает тестирование технологии Direct to Cell для своих абонентов. На первом этапе будут тестироваться СМС-сообщения, а принять участие может любой желающий, говорится в сообщении компании.

Подробности

Тестовый период продлится с октября по ноябрь 2025 года, а полноценное внедрение технологии запланировано на четвертый квартал 2025-го. Это позволит абонентам отправлять и получать сообщения через спутниковую связь. В будущем «Киевстар» планирует добавить поддержку мобильного интернета и голосовых звонков через VoLTE.

При тестировании технология Direct to Cell будет бесплатной. Она доступна только для смартфонов на Android, поскольку поддержка от Apple еще не подтверждена. Важно отметить, что технология работает лишь на открытой местности.

Контекст

Direct to Cell – это технология Starlink, которая обеспечивает подключение смартфонов к спутникам, выполняющим роль космических базовых станций. Это позволяет оставаться на связи даже в зонах, где нет покрытия наземных сетей.

В конце 2024 года «Киевстар» заключил соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для запуска технологии спутниковой связи Direct to Cell в Украине. Это сделало «Киевстар» первым оператором в Европе, сотрудничающим со Starlink для обеспечения прямой спутниковой связи со смартфонами без дополнительного оборудования.

Спутники Starlink, оснащенные технологией Direct to Cell, имеют модем eNodeB, выполняющий функцию космической сотовой вышки. Это позволяет интегрировать спутниковую связь в сеть оператора в качестве стандартного роумингового партнера. Технология обеспечивает связь в удаленных регионах, работая с любыми телефонами LTE при видимости неба. Для ее использования не требуются изменения в аппаратном обеспечении, прошивке или специальных приложениях, что обеспечивает удобный доступ к текстовым сообщениям, голосовой связи и данным.

По состоянию на 31 декабря 2024 года «Киевстар», входящий в Kyivstar Group, обслуживает 23 млн мобильных абонентов и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета. Компания работает в сфере мобильной и фиксированной связи, 4G, облачных сервисов, цифрового телевидения и кибербезопасности. VEON и «Киевстар» планируют инвестировать $1 млрд в Украину в течение 2023–2027 годов.