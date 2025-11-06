Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Госдеп США выделит дополнительное финансирование на геологоразведку в Украине – Соболев

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

1 хв читання

Олексій Соболев, угода про надра, США /пресс-служба

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев Фото пресс-служба

Правительство договорилось с Государственным департаментом США о выделении дополнительного финансирования для геологоразведки для получения более точной информации о запасах украинских недр. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Это отдельная программа, которая не связана с финансированием в рамках украино-американского фонда, созданного после подписания соглашения о недрах, сказал Соболев.
  • Сумма, аккумулированная в фонде, составляет $150 млн, из которых $75 млн предоставляет Украина, а еще $75 млн – США. «По новой программе бюджет будет больше», – заверил Соболев. Он не раскрыл конкретную сумму финансирования.
  • Цель программы – обновление геологических данных. Большинство из них сейчас датируются 1950–1980 годами, отметил Соболев. «Обновленная информация позволяет более точно оценить запасы и определить наиболее перспективные участки для разработки», – пояснил министр.
  • Украина также работает над запуском инвестфонда из ЕС, который будет инвестироваться в частные и государственные проекты, сообщил Соболев. Фонд может инвестировать в частные и государственные проекты, получая долю около 10–20%, говорит министр.
  • Для государственных проектов возможно создание совместных предприятий с частными компаниями или заключение соглашений о распределении продукции по лицензиям государственных компаний, добавляет Соболев.

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

В состав руководящего совета фонда с украинской стороны вошли Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич. Согласно договоренностям, фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50.

Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета с продажи новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или относить новую военную помощь как вклад в фонд. Прибыль фонда будет распределяться после первых 10 лет работы.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні