Правительство договорилось с Государственным департаментом США о выделении дополнительного финансирования для геологоразведки для получения более точной информации о запасах украинских недр. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine .

Подробности

Это отдельная программа, которая не связана с финансированием в рамках украино-американского фонда, созданного после подписания соглашения о недрах, сказал Соболев.

Сумма, аккумулированная в фонде, составляет $150 млн, из которых $75 млн предоставляет Украина, а еще $75 млн – США. «По новой программе бюджет будет больше», – заверил Соболев. Он не раскрыл конкретную сумму финансирования.

Цель программы – обновление геологических данных. Большинство из них сейчас датируются 1950–1980 годами, отметил Соболев. «Обновленная информация позволяет более точно оценить запасы и определить наиболее перспективные участки для разработки», – пояснил министр.

Украина также работает над запуском инвестфонда из ЕС, который будет инвестироваться в частные и государственные проекты, сообщил Соболев. Фонд может инвестировать в частные и государственные проекты, получая долю около 10–20%, говорит министр.

Для государственных проектов возможно создание совместных предприятий с частными компаниями или заключение соглашений о распределении продукции по лицензиям государственных компаний, добавляет Соболев.

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

В состав руководящего совета фонда с украинской стороны вошли Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич. Согласно договоренностям, фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50.

Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета с продажи новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или относить новую военную помощь как вклад в фонд. Прибыль фонда будет распределяться после первых 10 лет работы.