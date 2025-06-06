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Международные резервы Украины сократились более чем на $2 млрд на фоне сокращения финансирования и роста интервенций

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Международные резервы Украины в мае сократились на 4,6%, до $44,5 млрд. Такое снижение вызвано валютными интервенциями Национального банка Украины и выплатами по внешнему долгу, которые частично компенсировались поступлениями от международных партнеров и размещения валютных ОВГЗ. Об этом говорится в сообщении НБУ от 6 июня.

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Подробности

  • Несмотря на сокращение, резервы остаются выше, чем в начале года, и обеспечивают стабильность валютного рынка, сообщили в Нацбанке.

Основные факторы, повлиявшие на динамику резервов:

  • Операции НБУ на денежном рынке. За май Национальный банк продал $2,9 млрд, выкупив всего $1,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты составила $2,9 млрд.
  • Поступления в пользу правительства и долговые выплаты. На валютные счета правительства в НБУ поступило $1,3 млрд, в том числе $1,1 млрд от ЕС в рамках инициативы G7 ERA, $227,6 млн от размещения валютных ОВГЗ.
  • В то же время на обслуживание и погашение внешнего долга потрачено $310,1 млн, из которых $184,4 млн – на валютные ОВГЗ, $67,1 млн – Европейскому инвестиционному банку, $30,2 млн – ЕБРР, $28,4 млн – другим кредиторам. Кроме того, МВФ было уплачено $296,3 млн.
  • Переоценка денежных инструментов. Благодаря изменению рыночной стоимости и валютным курсам резервы выросли на $55,8 млн.
  • Нынешний уровень международных резервов покрывает 5,4 месяца импорта, что способствует финансовой стабильности страны.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд благодаря валютным поступлениям, которые превысили расходы НБУ на валютные интервенции и погашение внешних долгов. Украина получила $42 млрд финансовой помощи от международных партнеров, в частности $17 млрд от ЕС, $8 млрд от США, $5,3 млрд от МВФ, $4,3 млрд от Японии и $1,8 млрд от Канады, а также $3,5 млрд от размещения валютных ОВГЗ. Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, включая обязательства перед МВФ и реструктуризированные долги.

В апреле резервы достигли максимума с начала войны, выросли на $4,31 млрд, до $46,68 млрд, благодаря значительным поступлениям от партнеров и минимальной с апреля 2024 года чистой продаже валюты НБУ.

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