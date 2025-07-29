Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев присоединился к европейской команде BC Game Esports, говорится в сообщении на ее сайте. Костылев – герой рейтинга Forbes Ukraine «30 до 30» в 2020 году.

Ключевые факты

Основанная в 2024-м европейская команда по CS2 (Counter-Strike) BC Game Esports объявила о присоединении к ее составу Александра Костылева. Полную информацию о составе команды и ее будущих планах не разглашают.

Присоединение к малоизвестной BC Game Esports он называет шагом к оживлению своей карьеры.

«Я просто хочу играть, BC Game Esports дали мне шанс. Я ничего не делал в течение двух лет, пришло время это изменить, не могу терять игровое время, сидя на скамейке запасных», – написал Костылев в X 28 июля.

Контекст

Костылев играл в составе украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) по Counter-Strike с 2016-го. В составе команды s1mple получал звание лучшего игрока Counter-Strike: Global Offensiv по версии портала HLTV.ORG в 2018 и 2021 годах.

В октябре 2023-го Костылев объявил в X о приостановке карьеры. Он также сообщил о планах работать над собственным проектом, связанным с CS2.

Однако последние два года Костылев оставался на скамье запасных в NAVI и играл на правах аренды за другие команды. На одном из самых больших чемпионатов по игре CS 2 BLAST.tv Major: Austin 2025 он представлял североамериканскую FaZe.

В 2020 году он вошел в рейтинг Forbes Ukraine «30 до 30». В 2022-м – в аналогичный рейтинг «30 до 30 Европа» от американского Forbes.