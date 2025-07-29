Український кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв приєднався до європейської команди BC Game Esports, ідеться в повідомленні на її сайті. Костилєв – герой рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30» у 2020 році.
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Ключові факти
- Заснована у 2024-му європейська команда з CS2 (Counter-Strike) BC Game Esports оголосила про приєднання до її складу Олександра Костилєва. Повну інформацію про склад команди та її майбутні плани не розголошують.
- Приєднання до маловідомої BC Game Esports він називає кроком до пожвавлення своєї кар’єри.
- «Я просто хочу грати, BC Game Esports дали мені шанс. Я нічого не робив протягом двох років, прийшов час це змінити, не можу втрачати ігровий час, сидячи на лавці запасних», – написав Костилєв в X 28 липня.
Контекст
Костилєв грав у складі української кіберспортивної команди Natus Vincere (NAVI) з Counter-Strike з 2016-го. У складі команди s1mple отримував звання найкращого гравця Counter-Strike: Global Offensiv за версією порталу HLTV.ORG у 2018 та 2021 роках.
У жовтні 2023-го Костилєв оголосив в X про призупинення карʼєри. Він також повідомив про плани працювати над власним проєктом, повʼязаним із CS2.
Однак протягом останніх двох років Костилєв залишався на лаві запасних у NAVI та грав на правах оренди за інші команди. На одному з найбільших чемпіонатів з гри CS 2 BLAST.tv Major: Austin 2025 він представляв північноамериканську FaZe.
У 2020-му він увійшов у рейтинг Forbes Ukraine «30 до 30». У 2022-му – в аналогічний рейтинг «30 до 30 Європа» від американського Forbes.
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