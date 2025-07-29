Український кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв приєднався до європейської команди BC Game Esports, ідеться в повідомленні на її сайті. Костилєв – герой рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30» у 2020 році.

Ключові факти

Заснована у 2024-му європейська команда з CS2 (Counter-Strike) BC Game Esports оголосила про приєднання до її складу Олександра Костилєва. Повну інформацію про склад команди та її майбутні плани не розголошують.

Приєднання до маловідомої BC Game Esports він називає кроком до пожвавлення своєї кар’єри.

«Я просто хочу грати, BC Game Esports дали мені шанс. Я нічого не робив протягом двох років, прийшов час це змінити, не можу втрачати ігровий час, сидячи на лавці запасних», – написав Костилєв в X 28 липня.

Контекст

Костилєв грав у складі української кіберспортивної команди Natus Vincere (NAVI) з Counter-Strike з 2016-го. У складі команди s1mple отримував звання найкращого гравця Counter-Strike: Global Offensiv за версією порталу HLTV.ORG у 2018 та 2021 роках.

У жовтні 2023-го Костилєв оголосив в X про призупинення карʼєри. Він також повідомив про плани працювати над власним проєктом, повʼязаним із CS2.

Однак протягом останніх двох років Костилєв залишався на лаві запасних у NAVI та грав на правах оренди за інші команди. На одному з найбільших чемпіонатів з гри CS 2 BLAST.tv Major: Austin 2025 він представляв північноамериканську FaZe.

У 2020-му він увійшов у рейтинг Forbes Ukraine «30 до 30». У 2022-му – в аналогічний рейтинг «30 до 30 Європа» від американського Forbes.