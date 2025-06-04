Атака українських дронів на аеродроми стратегічної авіації Росії підвищила ризик ескалації війни – США намагаються цьому запобігти. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News .

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За словами Келлога, коли знищуються елементи ключової інфраструктури держави, зокрема компоненти ядерної тріади, це значно збільшує ризик непередбачуваних наслідків.

«Ви не можете бути певні, як відреагує інша сторона. Це якраз те, що зробила Україна… І саме цього ми прагнемо уникнути. Ми б не хотіли, щоб конфлікт дійшов до такої межі», – сказав Келлог.

Він зауважив, що в цих ударах дронами важливим був не лише фактичний збиток, як знищення бомбардувальників, а й потужний психологічний ефект.

«Ця операція стала серйозним ударом по іміджу Росії. Вона продемонструвала, що Україна не збирається здаватися. По суті, Україна заявила: «Ми теж здатні грати за цими правилами», – зазначив Келлог.

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Контекст

1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Дрони, приховані у вантажівках під мобільними дерев’яними укриттями, доставлялися на територію РФ. У потрібний момент дахи укриттів дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а в Мурманській області на аеродромі «Оленья» – щонайменше три.

Під час операції «Павутина» було уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. Внаслідок атак дронами знищено 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд, повідомив голова СБУ Василь Малюк.