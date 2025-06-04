Атака українських дронів на аеродроми стратегічної авіації Росії підвищила ризик ескалації війни – США намагаються цьому запобігти. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.
Деталі
- За словами Келлога, коли знищуються елементи ключової інфраструктури держави, зокрема компоненти ядерної тріади, це значно збільшує ризик непередбачуваних наслідків.
- «Ви не можете бути певні, як відреагує інша сторона. Це якраз те, що зробила Україна… І саме цього ми прагнемо уникнути. Ми б не хотіли, щоб конфлікт дійшов до такої межі», – сказав Келлог.
- Він зауважив, що в цих ударах дронами важливим був не лише фактичний збиток, як знищення бомбардувальників, а й потужний психологічний ефект.
- «Ця операція стала серйозним ударом по іміджу Росії. Вона продемонструвала, що Україна не збирається здаватися. По суті, Україна заявила: «Ми теж здатні грати за цими правилами», – зазначив Келлог.
Контекст
1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).
Дрони, приховані у вантажівках під мобільними дерев’яними укриттями, доставлялися на територію РФ. У потрібний момент дахи укриттів дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а в Мурманській області на аеродромі «Оленья» – щонайменше три.
Під час операції «Павутина» було уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. Внаслідок атак дронами знищено 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд, повідомив голова СБУ Василь Малюк.
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