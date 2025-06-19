По результату второго конкурса на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер» в центре Киева наиболее выгодное экономическое предложение сделало ООО «БК «Миллениум», сообщает АРМА со ссылкой на данные системы Prozorro. Всего в отборе было три участника.

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«БК «Миллениум» уже участвовала в прошлом конкурсе, но тогда ее кандидатура была отклонена из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Второй участник – ЧП «Лимекс Экспресс Киев». Третий – ООО «Алакор Сити»: его кандидатура тоже была отклонена во время прошлого конкурса, по той причине, что бенефициаром компании был резидент РФ.

АРМА заявило, что не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельцев арестованного актива или связанных с РФ.

Агентство уже проводит проверку тендерной документации и всех участников на причастность к собственнику и России, говорится в сообщении.

Контекст

10 января 2025 года на платформе Prozorro состоялся первый аукцион по избранию управляющего для одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева – ТРЦ «Гулливер». Победителем стала компания ООО «БК Милениум», которая предложила самую низкую ставку за управление – только 0,15% от выторга комплекса. Расследование издания hromadske обнаружило возможную связь победителя аукциона с бывшим владельцем ТРЦ «Гулливер» Виктором Полищуком. В конце концов АРМА отклонило кандидатуры всех трех компаний, принимавших участие в конкурсе.

Что далее ожидает один из самых больших и дорогих торговых центров страны, читайте в материале Forbes.