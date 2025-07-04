Аналіз, проведений вищими військовими офіцерами США, показав, що надання допомоги Україні не поставить під загрозу власні запаси боєприпасів американських збройних сил. Про це 4 липня пише NBC News з посиланням на трьох американських посадовців.

Деталі

Критики, включно з республіканцями та демократами, які підтримують Україну в боротьбі проти Росії, висловили невдоволення зупинкою поставок. Провідний демократ у Палаті представників Адам Сміт із Вашингтона назвав виправдання Пентагону щодо військової готовності нещирими, вказавши, що справжньою причиною може бути прагнення припинити американську допомогу Україні.

«За 3,5 роки конфлікту в Україні наші запаси не зменшилися до критичного рівня», – заявив Сміт, старший член Комітету Палати представників з питань збройних сил, в інтерв’ю NBC News.

Він додав, що його команда «бачила цифри» і, не вдаючись у деталі, підтвердив, що «немає жодних ознак дефіциту, який би виправдав зупинку допомоги Україні».

Призупинення постачання було одностороннім рішенням міністра оборони Піта Хегсета, повідомили троє помічників Конгресу та колишній американський посадовець. Це вже третій випадок, коли Хегсет самостійно зупиняє допомогу Україні; у лютому та травні його дії були скасовані через кілька днів.

Заступник міністра оборони Елбрідж Колбі підтримував ці кроки, виступаючи за скорочення зобов’язань США в Україні на користь Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Огляд, ініційований Хегсетом, передбачав перевірку запасів усіх боєприпасів. Оцінка показала, що запаси деяких високоточних боєприпасів перебувають на нижчому рівні, але не перетнули критичну межу.

Об’єднаний штаб дійшов висновку, що продовження надання допомоги Україні не призведе до виснаження запасів США нижче необхідного порогу для забезпечення військової готовності, повідомили посадовці.

Речник Пентагону Шон Парнелл назвав оцінку «переглядом можливостей», зазначивши: «Ми не можемо роздавати зброю всім по всьому світу. Наше завдання – надати президенту рамки для оцінки запасів і їх розподілу».

Контекст

1 липня Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання Україні частини обіцяної за адміністрації Джо Байдена зброї, зокрема ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, ракет Hellfire, а також озброєнь для винищувачів F-16 і дронів.

Рішення ухвалив заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі після аналізу запасів боєприпасів, викликаного побоюваннями щодо можливого виснаження американських арсеналів. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі зазначила, що це рішення спрямоване на «пріоритетний захист національних інтересів США» на основі оцінки обсягів військової допомоги від інших країн.

3 липня президент США Дональд Трамп наголосив, що постачання зброї Україні не припиняється повністю. «Ми продовжуємо надавати зброю, але раніше її відправляли занадто багато. Ми підтримуємо Україну, співпрацюємо з ними, але мусимо забезпечити достатні запаси для власних потреб, адже Байден значно їх скоротив», – заявив Трамп.