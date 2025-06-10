Ключевые факты

По словам главы ГУР, Россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и радикально повысить точность своих баллистических ракет малой дальности KN-23.

Буданов утверждает, что уже есть договоренности о создании на территории Северной Кореи мощностей по производству БПЛА типа «Гарпия» и «Герань» (российская версия иранских беспилотников Shahed-136) Россия уже строит около 2000 дронов в месяц и планирует увеличить это количество до 5000 в месяц.

Наличие «шахедов» даст Северной Корее возможность поражать цели в любой точке Южной Кореи, их можно экспортировать обратно в Россию для поддержания войны в Украине.

Помимо этого, Северная Корея и Россия усовершенствовали ракеты KN-23, ранее не только отклонившиеся от своей траектории, но и взорвавшиеся в воздухе.

Эти усовершенствования могут выйти за пределы KN-23. Хотя Буданов не уточнил, что именно было изменено, это, вероятно, повысит возможности многих других баллистических ракет.

Контекст

В 2024 году Россия произвела около 2 млн артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, сообщило Reuters ГУР. Она также импортировала около 2,7 млн снарядов из Северной Кореи.

Способность Москвы собрать больше снарядов, чем Украина, сыграла немаловажную роль в боевых усилиях России во время войны, в которой активно используются ракеты и беспилотники. Однако Москве пришлось импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а российские запасы боеприпасов сокращаются, согласно данным США и Украины.

Россия расширяет Бийский олеумный завод в Алтайском крае, чтобы производить там взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах и других боеприпасах на войне в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы и спутниковые снимки.