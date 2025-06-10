Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия помогает КНДР усовершенствовать баллистические ракеты и наладить производство дронов – Буданов

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Москва передает Пхеньяну передовые военные технологии, в частности предоставляет возможности по производству ударных беспилотников Shahed-136, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ключевые факты

  • По словам главы ГУР, Россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и радикально повысить точность своих баллистических ракет малой дальности KN-23.
  • Буданов утверждает, что уже есть договоренности о создании на территории Северной Кореи мощностей по производству БПЛА типа «Гарпия» и «Герань» (российская версия иранских беспилотников Shahed-136) Россия уже строит около 2000 дронов в месяц и планирует увеличить это количество до 5000 в месяц.
  • Наличие «шахедов» даст Северной Корее возможность поражать цели в любой точке Южной Кореи, их можно экспортировать обратно в Россию для поддержания войны в Украине.
  • Помимо этого, Северная Корея и Россия усовершенствовали ракеты KN-23, ранее не только отклонившиеся от своей траектории, но и взорвавшиеся в воздухе.
  • Эти усовершенствования могут выйти за пределы KN-23. Хотя Буданов не уточнил, что именно было изменено, это, вероятно, повысит возможности многих других баллистических ракет.

Контекст

В 2024 году Россия произвела около 2 млн артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, сообщило Reuters ГУР. Она также импортировала около 2,7 млн снарядов из Северной Кореи.

Способность Москвы собрать больше снарядов, чем Украина, сыграла немаловажную роль в боевых усилиях России во время войны, в которой активно используются ракеты и беспилотники. Однако Москве пришлось импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а российские запасы боеприпасов сокращаются, согласно данным США и Украины.

Россия расширяет Бийский олеумный завод в Алтайском крае, чтобы производить там взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах и других боеприпасах на войне в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы и спутниковые снимки.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні