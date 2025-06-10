Ключові факти

За словами очільника ГУР, Росія постачає технології та знання, щоб допомогти Північній Кореї створити далекобійні безпілотники-камікадзе та радикально підвищити точність своїх балістичних ракет малої дальності KN-23. Водночас Північна Корея є ключовим партнером військових зусиль Росії, постачаючи в обмін мільйони артилерійських снарядів і навіть солдатів.

Буданов стверджує, що вже є домовленості про створення на території Північної Кореї потужностей з виробництва БПЛА типу «Гарпія» і «Герань» (російська версія іранських безпілотників Shahed-136). Росія вже будує близько 2000 дронів на місяць і планує збільшити цю кількість до 5000 на місяць. Росія також постійно покращує їх.

Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість вражати цілі в будь-якій точці Південної Кореї, їх також можна експортувати назад до Росії для підтримки війни в Україні.

Крім цього, Північна Корея та Росія удосконалили ракети KN-23, які раніше не лише відхилилися від своєї траєкторії, а й вибухнули у повітрі. З того часу вони були значно покращені завдяки російській допомозі, сказав нам Буданов, тепер вони завдають ударів зі смертельною точністю.

Ці вдосконалення можуть вийти за межі KN-23. Хоча Буданов не уточнив, що саме було змінено, це, ймовірно, підвищить можливості багатьох інших балістичних ракет.

Контекст

У 2024 році Росія виробила близько 2 млн артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, повідомило Reuters ГУР. Вона також імпортувала близько 2,7 млн снарядів із Північної Кореї.

Здатність Москви зібрати більше снарядів, ніж Україна, відіграла важливу роль у бойових зусиллях Росії під час війни, в якій активно використовуються ракети та безпілотники. Однак Москві довелося імпортувати величезну кількість снарядів із Північної Кореї, а російські запаси боєприпасів скорочуються, згідно з даними США та України.

Росія розширює Бійський олеумний завод в Алтайському краї, щоб виробляти там вибухові речовини, які використовуються в артилерійських снарядах та в інших боєприпасах на війні в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на документи і супутникові знімки.