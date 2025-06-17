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Росія вдарила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняків (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Через російський обстріл в ніч на 17 червня постраждало виробництво Запорізького заводу кольорових металів (ЗЗКМ), що входить до Electro Cable Group – лідера в Україні з виробництва мідного кабелю. Про це компанія повідомила на сторінці у Facebook.

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Деталі

  • Внаслідок прямого ракетного удару Росії по Запоріжжю постраждав один із заводів ЗЗКМ. «Два прямих, наведених та цілеспрямованих удари «калібрами», – зазначається у повідомленні. 
  • Співробітники підприємства не постраждали. Компанія вже працює над відновленням виробництва.
Росія вдарила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняків (фото) /Фото 1

Наслідки влучання російських ракет по заводу 33КМ у Запоріжжі

Росія вдарила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняків (фото) /Фото 2

Наслідки влучання російських ракет по заводу 33КМ у Запоріжжі

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Контекст

Electro Cable Group належить двом Олександрам Чернякам – дідусю та онуку. Засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк входить до наглядової ради компанії.

В Україні Electro Cable Group обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську. Також компанія будує завод потужністю у 1200 т кабелю на рік у Польщі за €19 млн. У планах – наростити обсяги виробництва до 6 000 т на рік.

ЗЗКМ продає продукцію в Україні, Німеччині, Австрії, Франції, країнах Скандинавії та Бенілюксу. Івано-франківський завод орієнтований на експорт. Його гнучкий кабель купують машинобудівні гіганти Siemens і Caterpillar, а також для проєктів німецької DeutscheBahn та австрійської OBB. 

Виторг компанії за підсумками 2024-го мав перевищити 11 млрд грн, що на 44% більше, ніж у 2023-му, прогнозував СЕО польської «дочки» групи Євген Бойко.

Запорізька Electro Cable Group у 2024 році експортувала продукції на $101 млн у 28 країн. Компанія минулого року вийшла на ринки девʼяти країн ЄС, а експортний виторг збільшився на 26%. 

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