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Оборонный стартап The Fourth Law Ажнюка привлек инвестиции. На что пойдут деньги

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

DefenceTech стартап The Fourth Law Ярослав Ажнюк привлек инвестиции от фондов и бизнес-ангелов из США, Канады и Евросоюза. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Ключевые факты

  • Разработчик систем ИИ-донаведения для FPV-дронов The Fourth Law привлек первый раунд инвестиций от фондов и бизнес-ангелов из США, Канады и ЕС. «Это был роллинг-раунд, первые инвестиции мы привлекли более года назад от американских инвесторов», – говорит Ажнюк в комментарии Forbes. По его словам, раунд собирался на условиях SAFE.
  • Сумму привлеченных инвестиций и оценку стартапа он не раскрывает. «Доли европейских и североамериканских инвестиций примерно одинаковы», – добавляет он. По словам Ажнюка, помимо привлеченных инвестиций сумма его личных взносов деньгами и сервисами составляет $500 000.
  • Среди инвесторов – украино-финская инвесткомпания Double Tap Investments. «Команда The Fourth Law объединила глубокую инженерию, сложную автономию и суровую реальность поля боя. Разработка работает там, где связь недоступна», – цитируется в пресс-релизе соучредитель Double Tap Investments Олесь Худоба.
  • Новые инвестиции будут направлены на расширение команды и R&D и расширение команды. «Ищем инженеров, продуктовых менеджеров, тестировщиков», – говорит Ажнюк.
  • Один из участвовавших в этом раунде инвесторов отказался назвать сумму своих инвестиций, аргументировав это общим решением стартапа и инвесторов.

Контекст

Предприниматель и председатель правления компании Petcube Ярослав Ажнюк объявил о запуске разработкой модулей автономности для FPV-дронов The Fourth Law в январе 2024 года. По состоянию на октябрь 2024-го у стартапа было более 30 интеграций с разными дронами.

Модули The Fourth Law дают четкий захват цели с дистанции, на которую не работает российский РЭС, писал радиоэксперт Сергей Бескрестнов (Флэш) в Telegram в октябре 2024-го.

Модуль донаведения компании TFL-1 интегрирован в дроны более десятка крупных производителей FPV. Также Ажнюк устанавливает модули донаведения TFL-1 на дроны своего производителя беспилотников The Odd Systems – БПАК Лупинис-10.

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