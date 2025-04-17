Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Сытника уволили с должности заместителя директора АОЗ. Жумадилов объяснил решение

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил экс-руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с должности своего заместителя, сообщает Центр противодействия коррупции 17 апреля со ссылкой на информационный запрос. Согласно ему, Сытника уволили 10 апреля.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Жумадилов в ответ на запрос ЦПК указывает, что увольнение произошло «в связи с сокращением штата».
  • «Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025 в связи с сокращением численности и штата работников п.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025г. No159-К)», – отметил Жумадилов в ответе.
  • По информации ЦПК, Жумадилов якобы разрушил созданную Сытником систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала Агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщиков первого звена, без так называемых «прокладок».
  • В 2015 году Артем Сытник по результатам независимого конкурса был назначен на должность директора НАБУ и занимал этот пост до 2022 года. Впоследствии работал как заместитель директора НАПК, где, в частности, отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и т.п.
  • В июне 2024-го он был назначен заместителем директора АОЗ по безопасности.

Контекст

В сентябре прошлого года министр обороны Рустем Умеров рассматривал возможность объединить АОЗ и ДОТ. Тогда он ссылался на стандарты НАТО. Тогда два топ-чиновника рассказывали Forbes Ukraine, что возглавить объединенное агентство должен был Арсен Жумадилов.

24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства с наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигира. Впоследствии вместо них назначили Ивана Гаврилюка и Станислава Гайдера.

Клименкова и Безрукову министр обороны назвал «провалившими работу» по закупкам вооружения. После ситуации вокруг АОЗ НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.

6 марта Министерство обороны назначило Жумадилова на должность директора ГП «Агентства оборонных закупок», он покинул должность директора «Государственного оператора тыла».

В апреле Жумадилов заявил, что Минобороны планирует объединить Государственного оператора тыла (ГОТ) и Агентство оборонных закупок (АОЗ) в одно агентство после завершения военного положения.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні