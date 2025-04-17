Сытника уволили с должности заместителя директора АОЗ. Жумадилов объяснил решение

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил экс-руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с должности своего заместителя, сообщает Центр противодействия коррупции 17 апреля со ссылкой на информационный запрос. Согласно ему, Сытника уволили 10 апреля.

Ключевые факты

Жумадилов в ответ на запрос ЦПК указывает, что увольнение произошло «в связи с сокращением штата».

«Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025 в связи с сокращением численности и штата работников п.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025г. No159-К)», – отметил Жумадилов в ответе.

По информации ЦПК, Жумадилов якобы разрушил созданную Сытником систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала Агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщиков первого звена, без так называемых «прокладок».

В 2015 году Артем Сытник по результатам независимого конкурса был назначен на должность директора НАБУ и занимал этот пост до 2022 года. Впоследствии работал как заместитель директора НАПК, где, в частности, отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и т.п.

В июне 2024-го он был назначен заместителем директора АОЗ по безопасности.

Контекст

В сентябре прошлого года министр обороны Рустем Умеров рассматривал возможность объединить АОЗ и ДОТ. Тогда он ссылался на стандарты НАТО. Тогда два топ-чиновника рассказывали Forbes Ukraine, что возглавить объединенное агентство должен был Арсен Жумадилов.

24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства с наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигира. Впоследствии вместо них назначили Ивана Гаврилюка и Станислава Гайдера.

Клименкова и Безрукову министр обороны назвал «провалившими работу» по закупкам вооружения. После ситуации вокруг АОЗ НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.

6 марта Министерство обороны назначило Жумадилова на должность директора ГП «Агентства оборонных закупок», он покинул должность директора «Государственного оператора тыла».

В апреле Жумадилов заявил, что Минобороны планирует объединить Государственного оператора тыла (ГОТ) и Агентство оборонных закупок (АОЗ) в одно агентство после завершения военного положения.