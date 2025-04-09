Агентство оборонных закупок с начала года законтрактовало 1,5 млн FPV-дронов

С начала 2025 года Агентство оборонных закупок (АОЗ) законтрактовало 1,5 млн FPV-дронов для Сил обороны. Об этом во время встречи с журналистами 9 апреля сообщил руководитель АОЗ Арсен Жумадилов.
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Ключевые факты
- С начала 2025 года АОЗ закупило 1,5 млн FPV-дронов для Сил обороны по прямым контрактам, сказал Жумадилов. «Мы не выкупаем всю мощность рынка за неимением финансирования», – отметил руководитель Агентства.
- По словам Жумадилова, совокупно законтрактованный объем FPV-дронов будет составлять в этом году около 2,3 млн единиц. «На это деньги есть», – добавил Жумадилов.
- Агентство планирует закупить еще около 200 000 дронов по прямым контрактам и около 250 000 дронов через систему Prozorro, предвидит руководитель АОЗ.
- «По всем видам вооружения мы заключили контракты на примерно 90% от доведенной до нас потребности», – говорит Жумадилов.
Контекст
Потенциальные возможности Украины – производить 5 млн FPV-дронов в год, говорил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в конце марта 2025-го.
По данным Минстратегпрома, в оборонной промышленности Украины задействовано около 800 предприятий, которые в 2024 году суммарно произвели оружие примерно на $9 млрд.
6 марта Министерство обороны назначило Арсена Жумадилова на должность директора ГП «Агентство оборонных закупок», он покинул должность директора «Государственного оператора тыла».
24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя – Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, директором АОЗ и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Впоследствии вместо них назначили Ивана Гаврилюка и Станислава Гайдера.
Клименкова и Безрукову министр обороны назвал «провалившими работу» по закупкам вооружения. После ситуации вокруг АОЗ НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.
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