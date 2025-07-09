Послы Европейского Союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокирования со стороны Словакии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

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Словакия продолжает препятствовать принятию 18-го пакета санкций, и следующее обсуждение этого вопроса запланировано на заседание послов ЕС в пятницу, 11 июля, уточнили источники.

«Вопрос 18-го пакета санкций остается открытым из-за позиции Словакии, которая блокирует его принятие», – сообщил один из дипломатов ЕС.

Он отметил, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были оценены как «конструктивные и продуктивные», но это не помогло сдвинуть вопрос с места.

«Среди представителей стран ЕС растет раздражение. Мы теряем время, хотя должны оперативно отреагировать на последние агрессивные действия России», – заявил другой собеседник.

Третий дипломат добавил, что три страны-члена также выступают против сохранения потолка цен на нефть, что усложняет ситуацию.

Вопрос 18-го пакета санкций снова будет рассмотрен в пятницу, 11 июля. По информации источников «Европейской правды», есть надежда, что на этой неделе удастся добиться согласия, а пакет санкций будет окончательно утвержден на заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, 15 июля.

Контекст

10 июня Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России из-за ее агрессии в Украине, направленный на сокращение доходов Москвы от энергоносителей, а также на ограничение деятельности ее банковского сектора и военно-промышленного комплекса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит этот пакет санкций. Словакия, подобно Венгрии, выражает обеспокоенность относительно планов ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и настаивает на гарантиях, которые защитят страну от энергетического кризиса.