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Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії – ЄП 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Посли Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

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Деталі 

  • Словаччина продовжує перешкоджати ухваленню 18-го пакету санкцій, і наступне обговорення цього питання заплановане на засідання послів ЄС у п’ятницю, 11 липня, уточнили джерела.
  • «Питання 18-го пакету санкцій залишається відкритим через позицію Словаччини, яка блокує його прийняття», – зазначив один із дипломатів ЄС.
  • Він наголосив, що переговори з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були оцінені як «конструктивні та продуктивні», але це не допомогло зрушити питання з місця.
  • «Серед представників країн ЄС зростає роздратування. Ми втрачаємо час, хоча мали б оперативно відреагувати на останні агресивні дії Росії», – заявив інший співрозмовник.
  • Третій дипломат додав, що три країни-члени також виступають проти збереження стелі цін на нафту, що ускладнює ситуацію.
  • Питання 18-го пакету санкцій знову розглянуть у п’ятницю, 11 липня. За інформацією джерел «Європейської правди», є сподівання, що цього тижня вдасться досягти згоди, а пакет санкцій буде остаточно затверджений на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, 15 липня.

Контекст 

10 червня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії через її агресію в Україні, спрямований на скорочення доходів Москви від енергоносіїв, а також на обмеження діяльності її банківського сектору та військово-промислового комплексу.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає цей пакет санкцій. Словаччина, подібно до Угорщини, висловлює занепокоєння щодо планів ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і наполягає на гарантіях, які захистять країну від енергетичної кризи.

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