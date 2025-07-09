Посли Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

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Словаччина продовжує перешкоджати ухваленню 18-го пакету санкцій, і наступне обговорення цього питання заплановане на засідання послів ЄС у п’ятницю, 11 липня, уточнили джерела.

«Питання 18-го пакету санкцій залишається відкритим через позицію Словаччини, яка блокує його прийняття», – зазначив один із дипломатів ЄС.

Він наголосив, що переговори з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були оцінені як «конструктивні та продуктивні», але це не допомогло зрушити питання з місця.

«Серед представників країн ЄС зростає роздратування. Ми втрачаємо час, хоча мали б оперативно відреагувати на останні агресивні дії Росії», – заявив інший співрозмовник.

Третій дипломат додав, що три країни-члени також виступають проти збереження стелі цін на нафту, що ускладнює ситуацію.

Питання 18-го пакету санкцій знову розглянуть у п’ятницю, 11 липня. За інформацією джерел «Європейської правди», є сподівання, що цього тижня вдасться досягти згоди, а пакет санкцій буде остаточно затверджений на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, 15 липня.

Контекст

10 червня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії через її агресію в Україні, спрямований на скорочення доходів Москви від енергоносіїв, а також на обмеження діяльності її банківського сектору та військово-промислового комплексу.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає цей пакет санкцій. Словаччина, подібно до Угорщини, висловлює занепокоєння щодо планів ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і наполягає на гарантіях, які захистять країну від енергетичної кризи.