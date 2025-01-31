США проверяют, не получал ли стартап DeepSeek чипы Nvidia от сингапурских фирм – Bloomberg

Американские чиновники выясняют, покупал ли китайский стартап DeepSeek передовые полупроводники Nvidia для разработки искусственного интеллекта через третьих лиц в Сингапуре в обход санкций США. Об этом пишет Bloomberg 31 января, ссылаясь на информированные источники.

Подробности

Чиновники Белого дома и ФБР пытаются выяснить, использовала ли DeepSeek посредников в Юго-Восточной Азии для приобретения чипов Nvidia, которые США запретили продавать Китаю, говорят собеседники.

Стартап DeepSeek не ответил на запрос о комментарии. Представитель Nvidia заявил, что компания настаивает, чтобы «партнеры соблюдали все действующие законы». Если Nvidia получит какую-либо информацию об обратном, «будет действовать соответственно». Ранее на этой неделе компания опубликовала заявление, в котором отметила, что считает, что китайская компания не нарушала американские ограничения.

Говард Лутник, назначенный Дональдом Трампом на должность министра торговли, не исключает, что DeepSeek обошла экспортный контроль США.

Чипы Nvidia, которые они покупали тоннами в обход санкций, управляют их моделью DeepSeek. Это должно закончиться. Если они собираются конкурировать с нами, пусть конкурируют, но прекратите использовать наши инструменты, чтобы конкурировать с нами. Поэтому я собираюсь быть очень решительным в этом вопросе», – заявил Лутник.

Контекст

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфеном, 20 января представил DeepSeek R1 – модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Ее эффективность и низкая стоимость поставили под вопрос доминирование американских компаний в сфере ИИ.

DeepSeek смогла создать модель, потребляющую в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги от Meta или OpenAI.

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

В свою очередь CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «значительно лучшие модели» искусственного интеллекта, после того как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.

28 января OpenAI заявила, что имеет доказательства использования стартапом DeepSeek запатентованных моделей американской компании для обучения своей ИИ-модели R1, что является потенциальным нарушением интеллектуальной собственности. Компания пообещала более тщательно взаимодействовать с властями США для защиты своих разработок.