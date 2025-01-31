США проверяют, не получал ли стартап DeepSeek чипы Nvidia от сингапурских фирм – Bloomberg

Американские чиновники выясняют, покупал ли китайский стартап DeepSeek передовые полупроводники Nvidia для разработки искусственного интеллекта через третьих лиц в Сингапуре в обход санкций США. Об этом пишет Bloomberg 31 января, ссылаясь на информированные источники.
Подробности
- Чиновники Белого дома и ФБР пытаются выяснить, использовала ли DeepSeek посредников в Юго-Восточной Азии для приобретения чипов Nvidia, которые США запретили продавать Китаю, говорят собеседники.
- Стартап DeepSeek не ответил на запрос о комментарии. Представитель Nvidia заявил, что компания настаивает, чтобы «партнеры соблюдали все действующие законы». Если Nvidia получит какую-либо информацию об обратном, «будет действовать соответственно». Ранее на этой неделе компания опубликовала заявление, в котором отметила, что считает, что китайская компания не нарушала американские ограничения.
- Говард Лутник, назначенный Дональдом Трампом на должность министра торговли, не исключает, что DeepSeek обошла экспортный контроль США.
- Чипы Nvidia, которые они покупали тоннами в обход санкций, управляют их моделью DeepSeek. Это должно закончиться. Если они собираются конкурировать с нами, пусть конкурируют, но прекратите использовать наши инструменты, чтобы конкурировать с нами. Поэтому я собираюсь быть очень решительным в этом вопросе», – заявил Лутник.
Контекст
Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфеном, 20 января представил DeepSeek R1 – модель искусственного интеллекта с открытым кодом. Ее эффективность и низкая стоимость поставили под вопрос доминирование американских компаний в сфере ИИ.
DeepSeek смогла создать модель, потребляющую в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги от Meta или OpenAI.
Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».
В свою очередь CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «значительно лучшие модели» искусственного интеллекта, после того как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.
28 января OpenAI заявила, что имеет доказательства использования стартапом DeepSeek запатентованных моделей американской компании для обучения своей ИИ-модели R1, что является потенциальным нарушением интеллектуальной собственности. Компания пообещала более тщательно взаимодействовать с властями США для защиты своих разработок.
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