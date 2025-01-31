США перевіряють, чи отримував стартап DeepSeek чипи Nvidia від сінгапурських фірм – Bloomberg

Американські чиновники зʼясовують, чи купував китайський стартап DeepSeek передові напівпровідники Nvidia для розробки штучного інтелекту через третіх осіб у Сінгапурі в обхід санкцій США. Про це пише Bloomberg 31 січня, посилаючись на проінформовані джерела.

Деталі

Чиновники Білого дому і ФБР намагаються зʼясувати, чи використовувала DeepSeek посередників у Південно-Східній Азії для придбання чипів Nvidia, які США заборонили продавати Китаю, кажуть співрозмовники.

Стартам DeepSeek не відповів на запит про коментар. Представник Nvidia заявив, що компанія наполягає на тому, щоб «партнери дотримувалися всіх чинних законів». Якщо Nvidia отримає будь-яку інформацію про протилежне, «буде діяти відповідно». Раніше цього тижня компанія опублікувала заяву, в якій зазначила, що вважає, що китайська компанія не порушувала американських обмежень.

Говард Лутнік, обраний Дональдом Трампом на посаду міністра торгівлі, не виключає, що DeepSeek обійшла експортний контроль США.

«Чипи Nvidia, які вони купували тоннами в обхід санкцій, керують їхньою моделлю DeepSeek. Це повинно закінчитися. Якщо вони збираються конкурувати з нами, нехай конкурують, але припиніть використовувати наші інструменти, щоб конкурувати з нами. Тому я збираюся бути дуже рішучим у цьому питанні», – заявив Лутнік.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 28 січня 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив DeepSeek R1 – модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Її ефективність і низька вартість поставили під питання домінування американських компаній у сфері ШІ.

DeepSeek змогла створити модель, яка споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від Meta чи OpenAI.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Своєю чергою CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту, після того як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.

28 січня OpenAI заявила, що має докази використання стартапом DeepSeek запатентованих моделей американської компанії для навчання своєї ШІ-моделі R1, що є потенційним порушенням інтелектуальної власності. Компанія пообіцяла ретельніше взаємодіяти з владою США для захисту своїх розробок.