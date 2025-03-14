Стефанишина: Членство Украины в ЕС в 2030-м – фактически принятое решение

Украина станет членом Европейского союза в 2030 году. Несколько факторов указывают, что это уже практически принятое решение. Об этом на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции.

Ключевые цитаты

«Украина будет членом Европейского союза в 2030 году. Это уже фактически принятое решение», – прокомментировала Стефанишина слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что с нынешним темпом реформ Украина может вступить в ЕС до 2030 года.

На серьезность и реалистичность намерений ЕС указывает то, что бюджет ЕС на 2026–32/33 годы формируется с учетом членства Украины, пояснила Стефанишина.

«Серьезность намерений ЕС можно оценивать по усилиям Венгрии по блокированию их реализации, – добавила Стефанишина. – Венгрия сейчас пытается активно блокировать включение Украины в следующий бюджет ЕС».

Украина также ставит себе срок 2027 год по всем будущим обязательствам перед ЕС, в которых не будет просить переходных периодов , добавила она. Это значит, что часть законодательства для интеграции Украины в ЕС будет разработана в 2025–2026-х и принята в 2027 году.

, добавила она. Это значит, что часть законодательства для интеграции Украины в ЕС будет разработана в 2025–2026-х и принята в 2027 году. «Поэтому эта цель [2030 год] – абсолютно реалистичная. Мы во многих секторах уже интегрированы в ЕС. Это область телекоммуникационных услуг, торговая, транспортная и таможенная либерализации, энергетические рынки», – сказала Стефанишина.

Есть и проблемные вопросы, но уровень интеграции уже сейчас высок, добавила вице-премьер-министр. Поэтому многие мифы и угрозы сняты. «Конечно, сельскохозяйственная сфера, аграрный сектор остаются триггером, но огромный спектр вопросов уже сейчас триггером не является», – подытожила она.

Контекст

Украина в прошлом году формально открыла переговоры с ЕС о членстве. Фактические переговоры должны начаться вместе с открытием шести переговорных кластеров.

Амбициозная цель Украины – открыть пять-шесть кластеров уже в 2025 году, заявил в ходе январского визита в Варшаву президент Владимир Зеленский. Однако Венгрия блокирует открытие первого кластера «Основы», сообщал в феврале RFM FM.

2030-й как год возможного членства Украины звучит не впервые от европейских чиновников. Впервые ее озвучил осенью 2023-го тогдашний глава Евросовета Шарль Мишель как момент, когда ЕС должен быть готов к расширению.