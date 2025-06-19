Вечером 17 июня президент США Дональд Трамп известил своих старших помощников, что одобряет планы атак по Ирану, но пока воздерживается от отдачи окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы, сообщили три источника The Wall Street Journal , знакомых с ходом обсуждений.

Ключевые факты

Трамп надеется, что угроза присоединения США к продолжающимся уже шестой день ударам Израиля по Ирану заставит Тегеран выполнить его требования и отказаться от своей ядерной программы, говорят источники. Он признал, что атака США рассматривается, но сказал, что все еще может принять решение против нее.

«У меня есть идеи, что делать, но я еще не принял окончательное решение – я предпочитаю принимать окончательное решение за секунду до его наступления», – сказал он журналистам 18 июня.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что рассматриваются несколько вариантов и что Трамп продолжит следить за действиями израильтян.

В Пентагоне чиновники подтвердили, что администрация рассматривает варианты проведения атаки на Иран, но президент не дал окончательного приказа. До сих пор США ограничивали свою военную роль помощью Израилю в защите от иранских ракет и беспилотников, говорят чиновники.

По словам представителя министерства обороны, министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн 18 июня днем ​​приняли участие в совещании в Белом доме после дачи показаний на Капитолийском холме утром.

По словам источников, знакомых с ходом его мнений, хотя планирование потенциального удара продвигается, Трамп, возможно, предпочтет разрешить кризис дипломатическим путем.

По данным Bloomberg, американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что ожидание перед нанесением удара дает Тегерану дополнительную возможность продемонстрировать Трампу, что страна готова отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать нападение США.

Контекст

Израиль начал наносить авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана, военному руководству и другим целям 13 июня. 17 июня израильские военные нанесли удары по более чем 1100 целям в Иране, включая восемь иранских ударных вертолетов на военной базе и 40 компонентов ракетной инфраструктуры.

Трамп 18 июня повторил свое требование о безоговорочной капитуляции Ирана и заявил, что «может это сделать, а может и не сделать», отвечая на вопрос о возможных ударах по ядерным объектам в Иране.

Правительство Ирана заявило, что не будет вести переговоры под угрозой применения военной силы и предпримет ответные меры в случае нападения.

Хорошо защищенный иранский завод по обогащению урана в Фордо является возможной целью США. Удар по объекту в Фордо может подтолкнуть Тегеран к нападению на американские силы и базы в регионе.

Израиль пока не атаковал этот объект, который находится под горой и, как считают военные эксперты, находится вне досягаемости любых бомб, кроме наиболее мощных.

Пока Трамп обдумывал свое решение, американские военные продолжали перебрасывать войска в Европу и на Ближний Восток, включая самолеты для дозаправки самолетов в полете, военные корабли, способные сбивать баллистические ракеты, ударную авианосную группу и современные истребители F-22.