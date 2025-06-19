Увечері 17 червня президент США Дональд Трамп повідомив своїх старших помічників, що схвалює плани атак по Ірану, але поки що утримується від віддачі остаточного наказу, щоб подивитися, чи Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми, повідомили три джерела The Wall Street Journal , знайомі з ходом обговорень.

Ключові факти

Трамп сподівається, що загроза приєднання США до ударів Ізраїлю по Ірану, які продовжуються вже шостий день, змусить Тегеран виконати його вимоги і відмовитись від своєї ядерної програми, кажуть джерела. Він визнав, що атака США розглядається, але сказав, що все ще може ухвалити рішення проти неї.

«У мене є ідеї, що робити, але я ще не прийняв остаточного рішення – я волію приймати остаточне рішення за секунду до його настання», – сказав він журналістам 18 червня.

Високопосадовець Білого дому заявив, що розглядаються кілька варіантів, і що Трамп продовжить стежити за діями ізраїльтян.

У Пентагоні чиновники підтвердили, що адміністрація розглядає варіанти проведення атаки на Іран, але президент не дав остаточного наказу. Досі США обмежували свою військову роль допомогою Ізраїлю у захисті від іранських ракет та безпілотників, кажуть чиновники.

За словами представника міністерства оборони, міністр оборони Піт Хегсет та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн 18 червня вдень взяли участь у нараді в Білому домі після надання свідчень на Капітолійському пагорбі вранці.

За словами джерел, знайомих з ходом його думок, хоча планування потенційного удару просувається, Трамп, можливо, надасть перевагу вирішенню кризи дипломатичним шляхом.

За даними Bloomberg, американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями. Зазначається, що очікування перед завданням удару дає Ірану додаткову можливість продемонструвати Трампу, що він готовий відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати напад США.

Контекст

Ізраїль почав наносити авіаудари по ядерній інфраструктурі Ірану, військовому керівництву та іншим цілям 13 червня. 17 червня ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 1100 цілям в Ірані, включаючи вісім іранських ударних вертольотів на військовій базі та 40 компонентів ракетної інфраструктури на заході Ірану.

Трамп 18 червня повторив свою вимогу про беззастережну капітуляцію Ірану і заявив, що «може це зробити, а може і не зробити», відповідаючи на питання про можливі удари по ядерних обʼєктах в Ірані.

Уряд Ірану заявив, що не вестиме переговори під загрозою застосування військової сили і вживе заходів у відповідь у разі нападу.

Добре захищений іранський завод зі збагачення урану у Фордо є можливою ціллю США. Удар по обʼєкту у Фордо може підштовхнути Тегеран до нападу на американські сили та бази у регіоні.

Ізраїль поки не атакував цей обʼєкт, який знаходиться під горою і, як вважають військові експерти, знаходиться поза досяжністю будь-яких бомб, окрім найпотужніших.

Поки Трамп обмірковував своє рішення, американські військові продовжували перекидати війська до Європи та на Близький Схід, включаючи літаки для дозаправки літаків у польоті, військові кораблі, здатні збивати балістичні ракети, авіаносну ударну групу і сучасні винищувачі F-22.