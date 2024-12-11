Uklon может выйти на рынок автобусных перевозок. Как это будет работать

Украинская продуктовая IТ-компания Uklon рассматривает запуск автобусных перевозок в своем приложении. Об этом в эфире « Business Breakfast с Владимиром Федориным » рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.

Ключевые факты

«Мы анализируем для себя направление автобусных перевозок. Было бы интересно туда зайти», – сказал Смусь во время эфира.

По его словам, выход в это направление Uklon рассматривает для себя в формате маркетплейса для автобусных перевозчиков. «Их мы сможем выбирать по рейтингам и отзывам людей», – говорит соучредитель компании.

«Начнем с самых популярных маршрутов. Если они хорошо отработают – новые направления можно будет добавлять постоянно», – убежден Смусь.

Среди популярных зарубежных направлений соучредитель Uklon выделил Польшу. «С этого можно было бы попытаться начать», – сказал он.

Контекст

9 декабря компания Uklon в партнерстве с Mastercard возобновила сезонный автобусный трансфер Uklon Ski Bus, который будет курсировать еженедельно из Киева в Bukovel в период с декабря по середину марта. Перевозчиком проекта стала компания Gunsel.

За время полномасштабного вторжения украинский рынок автобусных перевозок вырос по меньшей мере втрое – до около 7 млрд грн, писал Forbes в мае 2024-го. Лицензию на международные перевозки имеют 3027 компаний, реально ездят за границу – около 800, говорил в комментарии Forbes заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.