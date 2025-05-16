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Украина введет в эксплуатацию 1 ГВт энергогенерации в 2025 году – Шмыгаль

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина планирует запустить около 1 ГВт новых энергетических мощностей в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 16 мая.

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Подробности

  • «Мы активно работаем над восстановлением энергетических объектов, делаем ремонты, запускаем новую генерацию и поддерживаем граждан и бизнес в расширении мощностей. В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию примерно 1 ГВт генерации», – заявил Шмыгаль.
  • Он подчеркнул, что правительство постоянно разрабатывает новые общие проекты с международными партнерами и обеспечивает необходимые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры.

Контекст

За более чем три года полномасштабной войны Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии, что повлекло за собой перебои с электроснабжением.

По состоянию на май 2024 года энергетический сектор Украины понес прямые убытки и финансовые потери на $56,2 млрд из-за российского вторжения, а для полного восстановления по принципу «Отстроить лучше, чем было» нужно $50,5 млрд, свидетельствует оценка Киевской школы экономики (KSE).

Общая сумма, необходимая для восстановления Украины после агрессии РФ, составляет $524 млрд, по данным Всемирного банка.

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