Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році – Шмигаль

Україна планує запустити близько 1 ГВт нових енергетичних потужностей у 2025 році. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 травня.

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«Ми активно працюємо над відновленням енергетичних об’єктів, проводимо ремонти, запускаємо нову генерацію та підтримуємо громадян і бізнес у розширенні потужностей. У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію приблизно 1 ГВт генерації», – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд постійно розробляє нові спільні проєкти з міжнародними партнерами та забезпечує необхідні ресурси для відбудови енергетичної інфраструктури.

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Контекст

За понад три роки повномасштабної війни Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами, пошкодивши об’єкти генерації й передачі електроенергії та спричинивши перебої з електропостачанням.

Станом на травень 2024 року енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і фінансових втрат на $56,2 млрд через російське вторгнення, а для повного відновлення за принципом «Відбудувати краще, ніж було» потрібно $50,5 млрд, свідчить оцінка Київської школи економіки (KSE).

Загальна сума, необхідна для відновлення України після агресії РФ, становить $524 млрд, за даними Світового банку.