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Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский предложил заключить соглашение о свободной торговле в письме президенту США Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества в ОПК и торговле. Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет «Интерфакс-Украина».

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Ключевые факты

  • По словам Качки, Зеленский обратился с таким предложением к президенту США, и это будет следующим этапом переговоров.
  • Он подчеркнул, что Киев заинтересован в таком соглашении, несмотря на то что США не являются самым крупным торговым партнером Украины.
  • «Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, с Канадой, с Европейским союзом. Нам нужны еще США и Япония», – отметил торгпред.
  • Он объяснил, что все больше производителей строят свои стратегии продаж за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает большую добавленную стоимость и большую прибыльность.
  • «И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле», – сказал Качка.
  • По его мнению, создание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.
  • «Я думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, а мы только где-нибудь на первых шагах в этом направлении», – констатировал торгпред.

Контекст

В Вашингтоне 23 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, они договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительством Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом свидетельствует карта законопроекта №0309 на сайте Верховной Рады.

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