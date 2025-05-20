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Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський запропонував укласти угоду про вільну торгівлю в листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці в ОПК та торгівлі. Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише «Інтерфакс-Україна».

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Ключові факти

  • За словами Качки, Зеленський звернувся з такою пропозицією до президента США, і це, відповідно, буде наступним етапом переговорів.
  • Він наголосив, що Київ зацікавлений у такій угоді, незважаючи на те що США не є найбільшим торговельним партнером України.
  • «Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія», – зазначив торгпред.
  • Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свої стратегії продажів за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.
  • «І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю», – сказав Качка.
  • На його думку, створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.
  • «Я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках у цьому напрямку», – констатував торгпред.

Контекст

У Вашингтоні 23 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Скотом Бессентом, вони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів. 

12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядом України та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це свідчить картка законопроєкту №0309 на сайті Верховної Ради.

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