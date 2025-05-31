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На педалях. Український виробник електровелосипедів Bayka наростив продажі в 15 разів за три роки війни. Які його перспективи на ринку, де домінує Китай?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes
Оксана Рекун
Оксана Рекун
Forbes

5 хв читання

Електровелосипеди для бізнесу /з особистого архіву

Bayka виробляє електровелосипеди для великих компаній, як «Нова Пошта» і «Сільпо» Фото з особистого архіву

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Український виробник вантажного електротранспорту Bayka після початку повномасштабної збільшим продажі з двадцяти до трьохсот одиниць на рік. Клієнти – найбільші ритейлери та поштові сервіси. Чи є шанси закріпитися на ринку, де лідер – Китай?

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