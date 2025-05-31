Український виробник вантажного електротранспорту Bayka після початку повномасштабної збільшим продажі з двадцяти до трьохсот одиниць на рік. Клієнти – найбільші ритейлери та поштові сервіси. Чи є шанси закріпитися на ринку, де лідер – Китай?