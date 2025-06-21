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Секс-шоп для аудиторії Good Wine. Як засновниця видавництва #книголав підкорює ринок інтимних товарів? Краш-тест від Banda та Toppers

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

6 хв читання

Засновниця інтим‐бутику N’joy Світлана Павелецька. /Yula company

«Ми завозимо ексклюзивні бренди, яких ніде немає. Інша конкурентна перевага — красивий офлайн‐простір, де можна випити кави у поєднанні з якісним обслуговуванням», – каже засновниця інтим‐бутику N’joy Світлана Павелецька. Фото Yula company

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Світлана Павелецька була топом «1+1» і майже десять років видавала книжки у видавництві #книголав. Під час війни вона запустила новий бізнес — інтим‐бутик N’joy. Її ідея — комʼюніті навколо секс‐освіти та секс‐шопи для забезпечених людей, в які не соромно зайти. Чи хороший це план для побудови бізнесу? З’ясовували запрошені Forbes експерти.

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