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Світлана Павелецька була топом «1+1» і майже десять років видавала книжки у видавництві #книголав. Під час війни вона запустила новий бізнес — інтим‐бутик N’joy. Її ідея — комʼюніті навколо секс‐освіти та секс‐шопи для забезпечених людей, в які не соромно зайти. Чи хороший це план для побудови бізнесу? З’ясовували запрошені Forbes експерти.
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