Успішний вихід CEO від управління може стати не менш визначальним для компанії, ніж перші 100 днів роботи його наступника. На основі десятків інтерв’ю з CEO, CFO, рекрутерами й багаторічного досвіду HBR ділиться інсайтами, як створювати лідерські переходи екологічно.

Перехід у лідерстві – це критичний етап, який часто недооцінюють. Перші 100 днів роботи нового CEO вивчають детально, тоді як останні 100 днів майже ігнорують, попри їхній вплив на вартість компанії, стратегію, довіру та репутацію.

Успішний вихід від управління здатен закріпити курс і цінності, тоді як провалений – дестабілізує бізнес і особисто вражає керівника.

Ефективні переходи завжди є спільним процесом і потребують чіткої відповідальності, структури та продуманих дій від ради директорів і керівника, що залишає посаду.

Провалені переходи

Коли вихід CEO організований неправильно, це стає серйозним випробуванням для компанії. На відміну від ретельно спланованого онбордингу, виходи рідко мають чіткий план, тож процес легко перетворюється на хаос.

У цей момент на поверхню виходять емоції – від сорому й страху до гіркоти та смутку, які можуть підірвати стабільність організації.

Найпоширеніші проблеми – відсутність відповідального за перехід, раптові й непідготовлені рішення, розбіжності у раді директорів та деструктивна поведінка самого керівника.

Якщо ніхто не координує процес, повідомлення стають непослідовними, а можливості для плавної передачі втрачаються. Невчасні оголошення й «тіньове лідерство» колишнього CEO підживлюють чутки та деморалізують команду, а внутрішні конфлікти у раді посилюють нестабільність.

Головна проблема полягає ще й у тому, що ради директорів часто рахують лише прямі витрати – вихідні пакети чи ризики для репутації. Вони ігноруюють стратегічні та культурні наслідки.

Провалений перехід може відкинути бізнес на пів року назад, руйнуючи довіру, з якої він живиться.

Екологічний перехід CEO

Вихід керівника з управління компанією не має зводитися до формальності чи юридичних заборон – «не переманюй», «не розголошуй», «не дискредитуй». Такі підходи роблять процес холодним і оборонним. Натомість справжній перехід – це план безперервності, культури й лідерства, який потребує структури, спільної відповідальності та чітко визначених ролей.

Таких вихід CEO охоплює три рівні:

особистий – емоційна готовність і делікатна передача справ;

– емоційна готовність і делікатна передача справ; культурний – сигнали, що підтверджують цінності й наступність;

– сигнали, що підтверджують цінності й наступність; стратегічний – можливість підкріпити або оновити курс компанії.

Керівники, що йдуть, часто недооцінюють емоційний тягар цього моменту. Навіть за вдалого часу виходу виникають питання ідентичності та відчуття порожнечі.

Щоб уникнути ризиків, варто завчасно пропрацювати емоції. Хтось перечитує свої записи, хтось пакує речі заздалегідь, інші залишають особисті послання колегам.

Важливо також передавати справи зі стриманістю – не тягнути кермо в останні тижні, а дозволяти наступнику входити у роль поступово. Символічні дії – від передачі естафетних паличок до особистого прощального звернення – допомагають залишити правильний культурний акцент.

Для рад директорів перехід CEO – це символічний і стратегічний момент. Він показує, як компанія ставиться до людей і наскільки справді дотримується своїх цінностей.

Найуспішніші ради підкріплюють правильну поведінку стимулом, організовують «чисті» прощання з єдиним наративом і будують довгострокові стосунки з колишніми керівниками, перетворюючи їх на амбасадорів бренду.

Цей час також варто використовувати для перегляду стратегії.

Наприклад, сигналізувати інвесторам і команді про новий етап, узгодити очікування й підкреслити наступність або зміни.

Уміння синхронізувати вихід із важливими бізнес-новинами робить його менш руйнівним і більш продуктивним.