Щоб зрозуміти, що насправді визначає успіх у переговорах, Harvard Business Review проаналізував понад 1000 переговорів, проведених у рамках The Negotiation Challenge – глобального конкурсу, який з 2007 року оцінює лідерів та студентів із понад 50 країн. Результати показали, що справжня сила переговорів не у стилі й не в майстерності переговорника, а у вмінні поєднувати дисципліну, емпатію, інтелект і моральну ясність. Які ще властивості потрібні?

Переговори часто сприймають як вибір між результатом і відносинами. Проте аналіз Harvard Business Review майже 1000 реальних переговорів у 50 країнах довів, що найкращі переговорники – «інтегровані досягатори» – поєднують і одне, і друге.

Довго вважалося, що потрібно обирати: або вигода, або гармонія. Але це хибна альтернатива. Дослідження The Negotiation Challenge показало, що ефективність переговорів має два виміри: змістову (створення цінності) і реляційну (довіра).

Комбінація цих факторів дає чотири профілі переговорників.

Інтегровані успішні люди – ефективні та надійні. Вони досягають вагомих результатів, одночасно зміцнюючи стосунки. Нельсон Мандела був прикладом такого балансу: завдяки емпатії, дисципліні та моральній чіткості він домовився про перехід Південної Африки від апартеїду до демократії, перетворивши колишніх супротивників на партнерів.

Конкурентні максимізатори – ефективні, але дорогі. Вони здобувають великі перемоги, але часто коштом відносин. Їхній фокус на досягненні перемоги шкодить довгостроковим партнерствам і обмежує майбутню співпрацю. Прикладом такого підходу є Маргарет Тетчер: її незламна рішучість принесла значні економічні реформи та політичні перемоги, але її конфронтаційний стиль часто відштовхував союзників і ускладнював довгострокову співпрацю.

Поступливі гармонізатори – їх люблять, але вони показують погані результати. Вони легко налагоджують зв’язки, але занадто багато поступаються. Їхнє бажання до гармонії призводить до слабких економічних результатів і стратегічної розгубленості. Прикладом є Невілл Чемберлен: його доброзичливе прагнення до гармонії під час переговорів з Гітлером перед війною принесло тимчасову прихильність, але коштувало стратегічної переваги й довгострокової безпеки.

Деструктивні переговорники – неефективні та не заслуговують на довіру. Їхні дії знижують цінність і руйнують стосунки. Без належної підготовки та контролю вони перетворюють потенційну співпрацю на конфлікт, завдаючи шкоди обом сторонам. Адольф Гітлер є яскравим прикладом такого руйнівного підходу: прагнучи до домінування, він поступово підривав довіру, руйнував альянси та перетворював потенційну співпрацю на катастрофічний конфлікт.

Цікаво, що ці групи представлені приблизно в рівних пропорціях. Немає автоматичного зсуву до ідеального типу, а також немає обовʼязкового конфлікту між цінностями та довірою. Різниця полягає не в особистості, а в компетентності.

Близько 5% учасників The Negotiation Challenge стабільно демонструють високі результати як у змістовній, так і у реляційній площині, незалежно від партнера чи контексту. Вони не завжди отримують найкращу угоду, але стабільно перевищують середні показники за всіма критеріями.

Суперечка між «жорстким» і «м’яким» підходом у переговорах втратила сенс. Важливо не обирати між ними, а поєднувати жорсткість із людяністю. Найкращі переговорники демонструють дисципліну й емпатію, досягаючи вигоди без втрати довіри. Погані результати походять не від доброти, а від слабкої підготовки й негнучких шаблонів.

Чотири метакомпетенції майстрів переговорів

Аналіз HBR показав чотири широкі метакомпетенції, які разом утворюють план переговорної досконалості. Кожна з них – це окремий, але взаємодоповнювальний вимір майстерності.

Мова та емоційність – видимий рівень майстерності. Мова та емоційна присутність переговорника формують перше та незабутнє враження його опонента. Ця метакомпетентність включає ясність висловлювання, активне слухання та постановку питань, а також керування емоціями.

Найкращі переговорники висловлюються точно й логічно, слухають, щоб зрозуміти, а не заперечити. Вони керують напругою, перетворюючи її на ресурс для діалогу. Емоційна врівноваженість і емпатія напряму пов’язані з кращими результатами та довірою.

Переговорний інтелект – когнітивний двигун процесу. Переговорний інтелект – це здатність розпізнавати структуру переговорів і застосовувати правильну тактику у потрібний час. Він обʼєднує широкий набір інструментів: підготовку, аналіз інтересів, управління поступками та використання об’єктивних критеріїв.

Ефективні переговорники проявляють стратегічну гнучкість – перемикаються між співпрацею й конкуренцією залежно від ситуації. У складних угодах вони координують ролі та зберігають спільну стратегію під тиском.

Побудова стосунків – довіра як стратегічний актив. Довіра – не «м’яка навичка», а ключовий чинник успіху. Майстри переговорів інвестують у взаєморозуміння, діють прозоро й дотримуються обіцянок.

Вони культурно чутливі, адаптують поведінку до контексту, що полегшує обмін інформацією та збільшує вигоду. Довіра, побудована одного разу, стає відновлюваним джерелом переговорної сили.

Моральна мудрість – прихований компас переговорника. Моральна орієнтація визначає, як людина ділиться інформацією, тримає слово та балансує між справедливістю і твердістю. Етичність і емпатія формують довіру й зміцнюють довгострокові результати.

Майстри переговорів доводять, що ефективність і чесність – не протилежності, а взаємопідсилюючі чесноти.

Майстерність як лідерська дисципліна

Багато компаній досі недооцінюють, наскільки переговори впливають на їхню ефективність. Від них залежать угоди, партнерства та внутрішня узгодженість команди. Але досвіду замало – справжня майстерність вимагає цілеспрямованого, структурованого навчання.

Успіх переговорів не залежить від темпераменту, але залежить від навичок, яким можна навчитися. Лідери мають розвивати переговорні компетенції не лише індивідуально, а й системно, як це роблять Deutsche Bank чи Siemens, створюючи центри переговорної експертизи.

Покращення починається з вимірювання. Регулярна оцінка навичок дозволяє фіксувати прогрес і створювати спільну мову для команд.

Багато переговорників досі плутають жорсткість з агресією, але дані The Negotiation Challenge свідчать про протилежне. Найуспішніші переговорники – у різних країнах, галузях і стилях – дружні, ввічливі й комунікабельні. Вони показують упевненість через справедливість та емпатію, а не через залякування. Грубість не створює поваги, руйнує її.

Хороші переговорники визначаються не стилем, а майстерністю. Вони вміють досягати високих результатів і водночас підтримувати якісні стосунки. Це дисципліновані мислителі, переконливі комунікатори, надійні партнери й принципові люди, здатні створювати переваги, не зраджуючи власні цінності.