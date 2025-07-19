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Літній книжковий гід від Forbes Ukraine. Що читають Буткевич, Ґудзяк, Павлова, Гельдхоф та ще 26 від бізнес-лідерів і інтелектуалів. 70 порад

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

39 хв читання

Книжковий гід Форбс /ілюстрація Роман Давидюк, Настя Левицька

Forbes Ukraine публікує щорічний літній книжковий гід. Що почитати у відпустці? Книги радять підприємці, топменеджери, освітяни та книжкові блогери Фото ілюстрація Роман Давидюк, Настя Левицька

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Forbes Ukraine вдруге попросив бізнес-лідерів, освітян і книжкових блогерів порадити книги для читання у відпустці. Щоб відволіктися від справ – фентезі та детективи. Щоб подбати про себе – нонфікшн про здоровʼя і стійкість. Щоб сповільнитися – світова й українська класика. Що вони рекомендують взяти у відпустку 30 українських підприємців і лідерів думок?

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