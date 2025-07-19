Forbes Ukraine вдруге попросив бізнес-лідерів, освітян і книжкових блогерів порадити книги для читання у відпустці. Щоб відволіктися від справ – фентезі та детективи. Щоб подбати про себе – нонфікшн про здоровʼя і стійкість. Щоб сповільнитися – світова й українська класика. Що вони рекомендують взяти у відпустку 30 українських підприємців і лідерів думок?