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Від правил менеджменту Бородатюка до історії провалу ексбанкіра Оністрата. Сім корисних книг, які написали українські підприємці

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

книжки українських бізнесменів /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Сім книжок про бізнес, написаних відомими українськими підприємцями і топменеджерами. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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За якими правилами будувала кар’єру директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк? Як обирає партнерів ресторатор Савва Лібкін? Чого навчає менеджерів засновник Netpeak Group Артем Бородатюк? Forbes Ukraine зібрав сім книжок про бізнес, написаних відомими підприємцями і топменеджерами

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