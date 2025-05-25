За якими правилами будувала кар’єру директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк? Як обирає партнерів ресторатор Савва Лібкін? Чого навчає менеджерів засновник Netpeak Group Артем Бородатюк? Forbes Ukraine зібрав сім книжок про бізнес, написаних відомими підприємцями і топменеджерами