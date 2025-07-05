Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Виторг 88 млн грн і фільм із Лукічем. Postmen – найкреативніша агенція України. Що всередині компанії та скільки коштують її проєкти

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

6 хв читання

агенція Постмен /Facebook-сторінка Postmen

До 15-річчя Uklon агенція Postmen з режисером Антоніо Лукічем створили короткометражний фільм «Найлегший пасажир в історії». Фото Facebook-сторінка Postmen

Проєкти для Kernel, Uklon і «Нової пошти» принесли Postmen статус найкреативнішої агенції 2025-го року, за результатами національних конкурсів. Тріумфу передував складний рік – пішов із життя засновник і СЕО компанії Ярослав Ведмідь. Postmen очолила його дружина, Олена. Як вона продає креатив?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

У квітні 2025-го «Київстар» купила сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2. Невдовзі після закриття угоди топменеджери Uklon і Veon (материнська компанія «Київстар») зустрілися, щоб познайомитися наживо. На прохання СЕО «Київстар» Олександра Комарова частиною презентації Uklon став показ короткометражного фільму «Найлегший пасажир в історії». Його створила агенція Postmen з режисером Антоніо Лукічем до 15-річчя Uklon. 

Фільм розповідає, як водій сервісу врятував зйомки фільму Лукіча «Мої думки тихі», доставивши на майданчик «перо рахівського крижня». Короткометражка отримала понад 2 млн переглядів на цифрових платформах і стала одним із найбільш нагороджених проєктів Postmen у 2025-му. Зокрема фільм здобув сім премій на Київському міжнародному фестивалі реклами (КМФР). 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні