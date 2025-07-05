Проєкти для Kernel, Uklon і «Нової пошти» принесли Postmen статус найкреативнішої агенції 2025-го року, за результатами національних конкурсів. Тріумфу передував складний рік – пішов із життя засновник і СЕО компанії Ярослав Ведмідь . Postmen очолила його дружина, Олена. Як вона продає креатив?

У квітні 2025-го «Київстар» купила сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2. Невдовзі після закриття угоди топменеджери Uklon і Veon (материнська компанія «Київстар») зустрілися, щоб познайомитися наживо. На прохання СЕО «Київстар» Олександра Комарова частиною презентації Uklon став показ короткометражного фільму «Найлегший пасажир в історії». Його створила агенція Postmen з режисером Антоніо Лукічем до 15-річчя Uklon.

Фільм розповідає, як водій сервісу врятував зйомки фільму Лукіча «Мої думки тихі», доставивши на майданчик «перо рахівського крижня». Короткометражка отримала понад 2 млн переглядів на цифрових платформах і стала одним із найбільш нагороджених проєктів Postmen у 2025-му. Зокрема фільм здобув сім премій на Київському міжнародному фестивалі реклами (КМФР).