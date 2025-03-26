Alibaba і BMW розроблятимуть ШІ для авто в Китаї

Alibaba Group Holding Ltd. та BMW AG об’єднають зусилля для створення штучного інтелекту (ШІ) для автомобілів у Китаї. Технологічний гігант прагне заробляти на своїх нових продуктах, а німецький автовиробник намагається наздогнати місцевих конкурентів, які лідирують на цьому важливому ринку. Про це пише Bloomberg 26 березня.

Деталі

BMW використає ШІ-технології від компанії Banma, яку підтримує Alibaba, у нових моделях для китайського ринку. Banma створила ці розробки разом із Qwen, частиною Alibaba, чия модель уже застосовується в машинах китайських брендів Xpeng, Zeekr і Leapmotor.

Alibaba також допоможе BMW розробити «розумного» асистента з кращим розпізнаванням голосу та функціями планування поїздок. Він умітиме радити місця для паркування, найближчі ресторани й показувати дані про світлофори в реальному часі. Цю систему впровадять у нові моделі, вироблені в Китаї, у 2024 році.

BMW також оголосила про масштабну стратегію розвитку ШІ в Китаї, щоб швидше впроваджувати штучний інтелект у свої операції в цій країні. План спрямований на покращення досвіду користувачів, підвищення ефективності роботи та зміцнення співпраці в ланцюжку поставок.

Компанія має дослідницькі центри в Пекіні, Шанхаї, Шеньяні та Нанкіні – це найбільша мережа BMW за межами Німеччини.

Контекст

На початку грудня 2024 року BMW змінило керівництво через кризу в автопромі. Колишній фінансовий директор Ніколас Петер у 2025 році замінить Норберта Райтхофера на посаді голови наглядової ради, щоб зберегти стабільність компанії. Mercedes також оновлює керівництво: Хубертус Троска, очільник китайського підрозділу, піде на пенсію в липні, а його місце займе Олівер Тьоне. Крім того, до ради директорів Mercedes у жовтні приєднається Олаф Шик із Continental AG, замінивши Ренату Юнго Брюнггер, яка йде за власним бажанням.

Обидва виробники стикаються з проблемами: слабка економіка в Азії, перехід клієнтів на місцеві бренди, як-от BYD, і низький попит на електромобілі у Mercedes. BMW краще продає електрокари, але обидві компанії змушені скорочувати витрати через дорогі енергію та робочу силу в Німеччині.

Зміни в керівництві відображають ширші труднощі німецького автопрому. Продажі в Китаї падають, ринок Європи відновлюється повільно, а тарифи Трампа додають проблем. BMW прогнозує, що глобальна тарифна війна у 2024 році коштуватиме компанії €1 млрд.