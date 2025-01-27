«Укренерго» отримало в управління єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів. СБУ повʼязувала його власників з РФ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали ПрАТ «Лвівський ізоляторний завод» під управління НЕК «Укренерго». Про це повідомила пресслужба АРМА 27 січня.

Деталі

Актив передано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, із застосуванням механізму статті 21-1 закону про АРМА. Цей механізм дозволяє передавати стратегічно важливі об’єкти в управління за спеціальною процедурою, пояснили в агентстві.

Львівський ізоляторний завод – єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів, які є критично важливими для функціонування енергетичної інфраструктури. Продукція заводу використовується для відновлення пошкоджених енергомереж, що особливо актуально в умовах війни.

Після передачі державний бюджет України буде отримувати 95% прибутку щомісяця від управління цим активом.

Контекст

ПрАТ «Львівський ізоляторний завод» належав росіянину Сергію Петрову, але станом на червень 2022 року був ліквідований. За тією ж адресою працює ТОВ «Львівська ізоляторна компанія», бенефіціар – Ольга Дубовіцкая. У 2023 році повідомлялося, що ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» належить естонській фірмі «GIG Holdings».

22 грудня 2023 року стало відомо, що заарештований Львівський ізоляторний завод перейде під управління держави, зокрема Міністерства енергетики України.

23 квітня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив ініціативу Міністерства енергетики про передачу Львівського ізоляторного заводу в управління державного холдингу «Українські розподільні мережі».

19 грудня 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл «Укренерго» отримати контроль над ТОВ «Львівська ізоляторна компанія».

Підприємство було засноване у 1965 році. У 2002 році на його базі створено ТОВ «Львівська ізоляторна компанія». Завод спеціалізується на виробництві скляних ізоляторів, які використовуються для: ізоляції та кріплення проводів ліній електропередач (ЛЕП), електрифікації залізничних шляхів, обладнання розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій. Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством, адже це єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів, які є критично важливими для енергетичної інфраструктури країни.