Банки України у другому кварталі відзначили зростання попиту на кредити від бізнесу та населення, а також вперше з першого кварталу 2024 року прогнозують покращення якості корпоративних і споживчих позик. Про це йдеться у опитуванні НБУ опублікованому 23 липня.