Банки України у другому кварталі відзначили зростання попиту на кредити від бізнесу та населення, а також вперше з першого кварталу 2024 року прогнозують покращення якості корпоративних і споживчих позик. Про це йдеться у опитуванні НБУ опублікованому 23 липня.
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Деталі
- Зріс попит на кредити, особливо на довгострокові позики та фінансування великих підприємств (вперше з початку війни). Підвищився інтерес до гривневих і валютних кредитів через потреби в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі. Стримуючі фактори: доступ до кредитів в інших банках, зростання внутрішнього фінансування, високі відсоткові ставки. У III кварталі очікується зростання попиту на всі види бізнес-кредитів.
- Зросла зацікавленість в іпотеці та споживчих кредитах завдяки кращим споживчим настроям і перспективам ринку нерухомості. Стримуючі фактори: заощадження та конкуренція між банками. У III кварталі прогнозується подальше зростання попиту на іпотеку та споживчі кредити.
- Кредитні стандарти пом’якшилися, особливо для короткострокових позик, валютних кредитів і великих підприємств. Великі банки послабили стандарти через конкуренцію, для МСП – через кращі інфляційні очікування. Стримуючі фактори: погіршення економічних і валютних очікувань.
- У III кварталі планується подальше пом’якшення стандартів, особливо для довгострокових позик, гривневих кредитів і МСП. Рівень схвалення заявок зріс, цінові умови мали різноспрямований вплив.
- П’ятий квартал поспіль пом’якшуються стандарти для іпотеки та споживчих кредитів через конкуренцію та перспективи ринку нерухомості. У III кварталі тенденція збережеться. Зросла кількість схвалених заявок, послабилися вимоги до застави за іпотекою, збільшилися розміри споживчих кредитів.
- Банки зберігають оптимізм щодо зростання кредитних портфелів бізнесу та населення, прогнозують покращення якості позик і приплив клієнтських вкладів.
- У II кварталі зріс кредитний ризик, меншою мірою – операційний. Валютний ризик не посилився вперше з середини 2023 року. У III кварталі очікується зростання валютного, кредитного ризиків та незначне посилення ризику ліквідності.
- Боргове навантаження бізнесу залишилося середнім, частка банків, які вважають закредитованість домогосподарств низькою, дещо зменшилася.
Контекст
Опитування щодо умов банківського кредитування проходило з 16 червня по 7 липня серед менеджерів із кредитування. Участь взяли 26 банків, які охоплюють 96% активів банківської системи. Наступний звіт буде опубліковано в жовтні 2025 року.
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