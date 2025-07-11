ЄБРР надасть ПриватБанку гарантію на €185 млн для покриття ризиків за новими кредитами бізнесу. Відповідну угоду підписали голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт та Керуючий директор ЄБРР Франсіс Маліж на URC-2025 у Римі 11 липня, повідомила пресслужба держбанку.

Деталі

Гарантія ЄБРР у ​​розмірі €185 млн дозволить ПриватБанку надати українським підприємствам до €600 млн додаткового фінансування, йдеться у повідомленні.

Кредитні лінії ЄБРР будуть підкріплені покриттям ризику перших збитків, що фінансується Францією та ЄС у рамках Інвестиційної програми ЄС для України.

У банку наголосили, що за цими програмами ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування, підтримуючи підприємства в критично важливих галузях, таких як агробізнес, виробництво, фармацевтика, транспорт та логістика, а також сприяючи інвестиціям в енергетичну безпеку країни.

«Завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад €1,2 млрд фінансування на розвиток бізнесу, і забезпечене фінансування та грантові програми є життєво важливим інструментом для стимулювання економічного зростання та зміцнення стійкості економіки України», – зазначив Бьоркнерт під час підписання угоди.

Контекст

10–11 липня у Римі проходить четверта конференція з відбудови (Ukraine Recovery Conference). Програма URC2025 сконцентрована на чотирьох темах: бізнес, регіональний розвиток, реформи та людський капітал.

Серед пріоритетів української делегації – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудову чотирьох областей.

Раніше ЄБРР анонсував, що планує на URC2025 підписати нові угоди з Україною. Йдеться про домовленості з фінансування проєктів розподіленої генерації та відновлювальної е/е, покриття кредитних ризиків банків, інвестицій в місцеву інфраструктуру.