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Concord Capital розробляє маркетплейс для залучення інвестицій. Як він працюватиме

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Ігор Мазепа /надано пресслужбою

Concord Capital розробляє маркетплейс для залучення інвестицій Фото надано пресслужбою

Засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа анонсував запуск додатку Statok – першої в Україні інвестиційної платформа, яка зводитиме бізнеси, що потребують капіталу, з інвесторами. Про це він повідомив під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money 30 травня. 

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Деталі

  • Мобільна платформа з назвою Statok, розроблена Concorde Capital, стартує вже за кілька місяців, повідомив Ігор Мазепа
  • «Це місце, де компанії, які потребують капіталу, зможуть зустрітись з тими, хто хоче проінвестувати», – зазначив він. 
  • За словами Мазепи, у додатку інвестори зможуть фільтрувати пропозиції за рівнем ризику, очікуваним IRR, строками та іншими критеріями. 
  • Statоk буде орієнтований не лише на великі фонди, а й на малих та середніх інвесторів, готових вкладати у прозорі бізнес-моделі, додав він. 
  • «Хочемо створити механізм, який дозволить бізнесу рости не на грошах «когось», а на капіталі українців. Це і є нова інвестиційна культура», – зазначив Мазепа. 

Контекст

Concorde Capital, заснована Ігорем Мазепою, є однією з провідних інвестиційних компаній України, яка активно інвестує в різні сектори економіки, включаючи енергетику, нерухомість та медицину. Зокрема, компанія інвестувала у найбільшу медичну мережу «Добробут» та бере участь у реконструкції столичної автостанції «Київ» .

На початку 2025 року Concorde Capital купила нафтогазосервісну компанію «Бейкень Енергетика Україна» – українську «дочку» китайської Beiken. Ціна угоди може бути близько $25 млн, каже Forbes співрозмовник на нафтогазовому ринку. 

Також Мазепа заснував енергогенеруючу компанію, перші інвестиції в яку складуть $60 млн, зокрема в системи energy storage.

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