Засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа анонсував запуск додатку Statok – першої в Україні інвестиційної платформа, яка зводитиме бізнеси, що потребують капіталу , з інвесторами. Про це він повідомив під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money 30 травня.

Деталі

Мобільна платформа з назвою Statok, розроблена Concorde Capital, стартує вже за кілька місяців, повідомив Ігор Мазепа.

«Це місце, де компанії, які потребують капіталу, зможуть зустрітись з тими, хто хоче проінвестувати», – зазначив він.

За словами Мазепи, у додатку інвестори зможуть фільтрувати пропозиції за рівнем ризику, очікуваним IRR, строками та іншими критеріями.

Statоk буде орієнтований не лише на великі фонди, а й на малих та середніх інвесторів, готових вкладати у прозорі бізнес-моделі, додав він.

«Хочемо створити механізм, який дозволить бізнесу рости не на грошах «когось», а на капіталі українців. Це і є нова інвестиційна культура», – зазначив Мазепа.

Контекст

Concorde Capital, заснована Ігорем Мазепою, є однією з провідних інвестиційних компаній України, яка активно інвестує в різні сектори економіки, включаючи енергетику, нерухомість та медицину. Зокрема, компанія інвестувала у найбільшу медичну мережу «Добробут» та бере участь у реконструкції столичної автостанції «Київ» .

На початку 2025 року Concorde Capital купила нафтогазосервісну компанію «Бейкень Енергетика Україна» – українську «дочку» китайської Beiken. Ціна угоди може бути близько $25 млн, каже Forbes співрозмовник на нафтогазовому ринку.

Також Мазепа заснував енергогенеруючу компанію, перші інвестиції в яку складуть $60 млн, зокрема в системи energy storage.