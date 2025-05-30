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Concorde Capital до кінця року інвестує в енергетику €120 млн – Мазепа

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Інвестиційна група Concorde Capital до кінця 2025 року планує інвестувати €120 млн у нові енергетичні потужності, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money 30 травня.

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