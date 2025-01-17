Пʼятий цех столичного «Більшовика» знесуть до кінця року. Демонтаж обійдеться у 80,5 млн грн

Пʼятий цех колишнього заводу «Більшовик» на Берестейському проспекті в Києві знесуть задля реконструкції Шулявського шляхопроводу. Вартість демонтажних робіт становить 80,5 млн грн. Про це стало відомо з даних публічних закупівель Prozorro.

Деталі

Початкова сума тендеру була визначена на рівні 126 млн грн, але після торгів вартість знизилася більш ніж на 40 млн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво».

Згідно з технічним завданням, підрядник має виконати демонтаж цегляних труб, прибудови, двох цехів, складу, підвалу та корпусу заводу. Додатково передбачено перевезення й утилізацію будівельного сміття. Усі роботи мають бути завершені до 25 грудня 2025 року.

Будівлю вирішили знести, оскільки вона блокує реалізацію проєкту з реконструкції Шулявської транспортної розв’язки. Як повідомляє The Village Ukraine, альтернативний варіант розв’язки, запропонований транспортним інженером Віктором Петруком, який не вимагав знесення цеху, у Київській міській державній адміністрації проігнорували.

Контекст

27 жовтня 2021 року Фонд державного майна України (ФДМУ) продав корпоративні права заводу «Більшовик» на аукціоні за 1,429 млрд грн. Стартова ціна становила 1,39 млрд грн. Покупцем стало ТОВ «Дженерал Коммерс», що належить Василю Хмельницькому, Олексію Баранову та Андрію Іванову.

На початку грудня того ж року кошти, отримані від приватизації, надійшли до державного бюджету України. 29 грудня Антимонопольний комітет України (АМКУ) офіційно дозволив ТОВ «Дженерал Коммерс» придбати завод.

Однак приватизація викликала значний суспільний резонанс, оскільки підприємство було продане майже за стартовою ціною. Це стало однією з причин звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови ФДМУ.

13 січня 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) через суд наклало арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу (завод «Більшовик»). За інформацією ДБР, це рішення ухвалено для збереження вказаного майна як речового доказу в розслідуванні.