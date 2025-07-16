Держава повністю розрахувалася за капітал Укргазбанку

Міністерство фінансів 16 липня погасило випуск ОВДП UA4000190649 обсягом 633 млн грн, випущений в липні 2015 року (10 років тому) як останній транш докапіталізації Укргазбанку.

Ключові факти

Укргазбанк було націоналізовано державою у 2009 році, у розпал фінансово-економічної кризи 2008–2009 років, яка поміж іншого призвела до втрати платоспроможності багатьох банків в Україні.

У 2009 році до капіталу Укргазбанку в формі гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) було влито 5 млрд грн. За цим послідували додаткові вливання цінних паперів держави у капітал: 4,3 млрд грн в 2011 році та 3,8 млрд. грн. у 2015 році. Сумарний обсяг цих випусків становив 13,1 млрд грн (або $1,36 млрд за курсами відповідних періодів).

Сьогоднішньому погашенню облігацій передувала виплата Мінфіном ще одного випуску ОВДП у капіталі Укргазбанку у розмірі 3,2 млрд грн (випуск UA4000189591), яке відбулося 19 березня 2025 року.

Відтепер всі ОВДП, випущені на докапіталізацію державного Укргазбанку, погашені.

Контекст

У 2025 році Мінфін має погасити цільових ОВДП на суму 35,5–36,1 млрд грн. Різні оцінки зумовлено тим, що номінальну вартість частини цінних паперів з погашенням у другому півріччі привʼязано до обмінного курсу.

На цей момент із початку 2025 року вже погашено таких ОВДП на 7,9 млрд грн, з яких 3,8 млрд грн припадає на цінні папери, випущені для докапіталізації Укргазбанку в 2025 році.

У IV кварталі 2025 року також планується погашення ОВДП, внесених у січні 2016 року до капіталу Ощадбанку, в обсязі 8,8–9,1 млрд грн, а також Укрексімбанку – в обсязі 10,7–11,1 млрд грн.

Решта цільових ОВДП до погашення у 2025 році стосувалися або фінансування Фонду гарантування вкладів, або репрофайлінгу портфелю ОВДП у власності Національного банку України.

Цього року для фінансування додаткових видатків державного бюджету пропонується збільшити план розміщення ОВДП на 185 млрд грн. Викупити облігації мають здебільшого банки.