Засновник космічної компанії Blue Origin Джефф Безос може стати потенційним переможцем від розколу між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, пише The Wall Street Journal . Йдеться про можливе отримання додаткових державних контрактів.

Ключові факти

Безос розмовляв із Трампом принаймні двічі цього місяця. Президент США обговорив із Безосом своє бажання побачити пілотовану місію на Місяць під час свого терміну повноважень, повідомили джерела.

Безос намагався зачарувати Трампа в останні місяці, навіть запросивши Трампа на своє весілля, заплановане цими вихідними у Венеції, заявили чиновники Білого дому. Втім, президент США не буде присутнім через конфлікти у розкладі, повідомили близькі до нього люди.

Генеральний директор космічної компанії Дейв Лімп приїжджав до Білого дому, щоб зустрітися з головою адміністрації Трампа Сьюзі Вайлс, згідно з джерелами, знайомими із ситуацією.

Принаймні у деяких розмовах із Трампом та його співробітниками Безос та інші керівники Blue Origin закликали до отримання додаткових державних контрактів, повідомили джерела.

Це розпочалося лише через кілька днів після гучного розриву Трампа та Маска на початку червня, який був одним із головних радників президента та володіє власною ракетною компанією SpaceX.

Маск і Безос вже багато років є конкурентами в космічній сфері, але SpaceX значно випередила Blue Origin, запускаючи ракети рекордними темпами і ставши домінуючим підрядником Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

За словами деяких джерел, керівники Blue Origin з минулого літа стурбовані близькістю Маска до Трампа і тим, як це може вплинути на доступ до державних контрактів.

Сварка Трампа з Маском створила для компанії потенційну можливість.

Контекст

SpaceX і Blue Origin можуть зіткнутися у боротьбі за кілька важливих урядових угод, включаючи космічну роботу, повʼязану з програмою Трампа з протиракетної оборони «Золотий купол», а також марсіанські проєкти, які Білий дім запропонував NASA реалізувати.

У січні Blue Origin вперше запустила свою ракету New Glenn, досягнувши орбіти з першої спроби. Але компанія сподівалася провести другу місію цієї весни та не досягла цієї мети. Тепер вона розраховує знову запустити New Glenn у середині серпня.

Трамп критикував Безоса більшу частину свого першого терміну, звинувачуючи його у використанні Washington Post, яку він купив у 2013 році, для несправедливого наступу на його президентство.

Він також стверджував, що Amazon Безоса є монополією і доручив провести розслідування використання Amazon Поштової служби.

Відтоді Безосу вдалося відновити відносини з Трампом. Він потоваришував із дочкою Трампа Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером і захищав рішення Washington Post не підтримувати кандидата на виборах після того, як редакційна колегія підготувала аргумент на користь віце-президента Камали Гарріс, кандидата у президенти від Демократичної партії.

За словами радників Трампа, Трамп приватно похвалив Безоса за блокування підтримки, і люди, близькі до них обох, описують іхні стосунки як ʼтепліʼ.