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СfE акселератор УКУ визначив 42 підприємців, які поїдуть навчатися до Стенфордської вищої школи бізнесу

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

3 хв читання

СfE акселератор Українського католицького університету оголосив 42 підприємців, які поїдуть навчатися до Стенфордської вищої школи бізнесу (Stanford Graduate School of Business). Це вже друга така можливість для українського МСБ.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

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лючові факти

  • Для другої хвилі учасників обирали з 892 заявок, розповіли в CfE accelerator. Податись могли підприємці, які ведуть бізнес понад три роки, мають від 10 співробітників та володіють англійською на рівні B2+.
  • У березні 2025-го переможці навчатимуться тиждень в УКУ, місяць онлайн та три тижні наживо у Стенфордській вищій школі бізнесу з покриттям вартості навчання та проживання. 
  • Переможців першої ініціативи визначали на початку 2024 року. Серед них – «Книголав»Liki24.com«Промавтоматика Вінниця»Netronic та інші. Загалом 42 власники і СЕО українських МСБ провели три тижні у Стенфорді, де відбувалася практична частина навчання
  • Завдяки підтримці Stanford University та Stanford Seed учасники отримають можливість навчатися у провідних експертів, опанувати сучасні бізнес-стратегії та зробити внесок у сталий розвиток економіки України, зазначила перша віце-прем’єр містерка України Юлія Свириденко.

Хто потрапив на програму Stanford Ignite Ukraine

  1. Ігор Сметана — LUMINAL, дизайн та проєктування ландшафтного освітлення.
  2. Сергій Ратовський — «Українська Фабрика Сталевих Продуктів», виробник металоконструкцій.
  3. Микола Максименко — CTO HAIQU, стартап в галузі квантових обчислень.
  4. Марія Гаврилюк — Gunia Project, бренд речей.
  5. Тарас Скорупський — «Дмитрук», виробник м’ясних снеків.
  6. Марія Полякова — INCHKYIV, маркетингова агенція.
  7. Олександр Демусь — DEMUS, виробник сільськогосподарської техніки.
  8. Вадим Гришин — Sneco, виробник снеків.
  9. В’ячеслав Мохов — RalcoTechnic, виробник енергоефективних систем.
  10. Євгенія Тодурова — BAKERSTREET bakery, кондитерська-пекарня.
  11. Роман Квашенко — KR Ingredients, виробник інгредієнтів для харчової промисловості.
  12. Назар Гембара — BotsCrew, розробник чат-ботів та ШІ.
  13. Тарас Барщовський — MetaliX, виробник інтер’єрних зонуючих конструкцій та дверей.
  14. Микола Гордійчук — PAPAS, агрофірма.
  15. Арсен Шлапак — KREDENS, мережа кав’ярень .
  16. Олександр Єфремов — Kitsoft, розробник цифрових технологій.
  17. Вадим Синжерецький — BUKI, EdTech маркетплейс.
  18. Кирило Шиянов — обJerky, виробник снеків.
  19. Христина Шабат — «Пташеня. Дитячий простір», дитячий садок.
  20. Віталій Мельник — TAD, виробник спецтехніки.
  21. Дмитро Софина — Winstars.AI, науково-дослідний центр розробки штучного інтелекту.
  22. Віктор Круглов — «Ранок», видавництво.
  23. Павло Заяць — Petslike, зоомагазин.
  24. Олег Хардін — Premier Socks, виробник панчішно-шкарпеткових виробів.
  25. Євген Мордвінов — «ЦЕХ», мережа хімчисток.
  26. Володимир Нерубенко — TerraLab, що оптимізує процеси медичних лабораторій.
  27. Богдан Думенко — KIDIGO, виробник дитячих майданчиків.
  28. Святослав Амелін — Mebelok, маркетплейс з продажу меблів.
  29. Олексій Колчанов — Meetty Chocolate, виробник шоколаду.
  30. Владислава Зацаринна — DOU, онлайн-портал для ІТ-спеціалістів.
  31. Денис Кудряшов — PaperBag, виробник паперових пакетів.
  32. Олекса Герега — Palmet, виробник меблевої фурнітури.
  33. Христина Дерега — JUNGLE, бренд шкіряних аксесуарів.
  34. Денис Логвиненко — Havas Digital Kyiv, креативна агенція.
  35. Петро Лишак — Pol Leather & Poelle, виробник шкіряних аксесуарів.
  36. Олександр Кобетяк — Nova Food, виробник вафельних ріжків та печива.
  37. Дмитро Яцина — Patsany & Divchata Agency, агентство брендингу та комунікацій.
  38. Сергій Вельчев — ECOFACTOR, виробник зарядних станцій електромобілів.
  39. Юлія П’ятницька — Bakehouse, пекарня.
  40. Юлія Лісовська — TIVOLІ, виробник дерев’яних стільців та столів.
  41. Ігор Блистів — MSc in Marketing Management, магістерська програма Бізнес-школи УКУ.
  42. Артур Міхно — Work.ua, сайт пошуку роботи та працівників.

Контекст

  • Stanford Graduate School of Business – бізнес-школа при Стенфордському університеті в штаті Каліфорнія, перебуває на двадцять п‘ятому місці рейтингу програм MBA від Financial Times (2024). 
  • Програма Stanford Ignite Ukraine організована CfE Accelerator спільно з Stanford Graduate School of Business, за підтримки Міністерства економіки України, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Українського католицького університету.
  • Навчання 42 представників українських МСБ в 2025 році триватиме вісім тижнів: один тиждень в УКУ, чотири тижні онлайн та три тижні офлайн в Кампусі Stanford GSB під керівництвом викладачів школи.
  • Програма покликана допомогти бізнесам зростати та підвищувати конкурентоспроможність, засвоївши основи побудови бізнес-моделей, маркетингу, фінансів та дизайн-мислення. Учасники зможуть презентувати командні проєкти перед інвесторами, експертами та іншими підприємцями Кремнієвої долини.
  • Оцінка та відбір заявок проводила незалежна комісією з представників-партнерів програми Stanford Ignite Ukraine.
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