СfE акселератор УКУ визначив 42 підприємців, які поїдуть навчатися до Стенфордської вищої школи бізнесу

СfE акселератор Українського католицького університету оголосив 42 підприємців, які поїдуть навчатися до Стенфордської вищої школи бізнесу (Stanford Graduate School of Business). Це вже друга така можливість для українського МСБ.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
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лючові факти
- Для другої хвилі учасників обирали з 892 заявок, розповіли в CfE accelerator. Податись могли підприємці, які ведуть бізнес понад три роки, мають від 10 співробітників та володіють англійською на рівні B2+.
- У березні 2025-го переможці навчатимуться тиждень в УКУ, місяць онлайн та три тижні наживо у Стенфордській вищій школі бізнесу з покриттям вартості навчання та проживання.
- Переможців першої ініціативи визначали на початку 2024 року. Серед них – «Книголав», Liki24.com, «Промавтоматика Вінниця», Netronic та інші. Загалом 42 власники і СЕО українських МСБ провели три тижні у Стенфорді, де відбувалася практична частина навчання
- Завдяки підтримці Stanford University та Stanford Seed учасники отримають можливість навчатися у провідних експертів, опанувати сучасні бізнес-стратегії та зробити внесок у сталий розвиток економіки України, зазначила перша віце-прем’єр містерка України Юлія Свириденко.
Хто потрапив на програму Stanford Ignite Ukraine
- Ігор Сметана — LUMINAL, дизайн та проєктування ландшафтного освітлення.
- Сергій Ратовський — «Українська Фабрика Сталевих Продуктів», виробник металоконструкцій.
- Микола Максименко — CTO HAIQU, стартап в галузі квантових обчислень.
- Марія Гаврилюк — Gunia Project, бренд речей.
- Тарас Скорупський — «Дмитрук», виробник м’ясних снеків.
- Марія Полякова — INCHKYIV, маркетингова агенція.
- Олександр Демусь — DEMUS, виробник сільськогосподарської техніки.
- Вадим Гришин — Sneco, виробник снеків.
- В’ячеслав Мохов — RalcoTechnic, виробник енергоефективних систем.
- Євгенія Тодурова — BAKERSTREET bakery, кондитерська-пекарня.
- Роман Квашенко — KR Ingredients, виробник інгредієнтів для харчової промисловості.
- Назар Гембара — BotsCrew, розробник чат-ботів та ШІ.
- Тарас Барщовський — MetaliX, виробник інтер’єрних зонуючих конструкцій та дверей.
- Микола Гордійчук — PAPAS, агрофірма.
- Арсен Шлапак — KREDENS, мережа кав’ярень .
- Олександр Єфремов — Kitsoft, розробник цифрових технологій.
- Вадим Синжерецький — BUKI, EdTech маркетплейс.
- Кирило Шиянов — обJerky, виробник снеків.
- Христина Шабат — «Пташеня. Дитячий простір», дитячий садок.
- Віталій Мельник — TAD, виробник спецтехніки.
- Дмитро Софина — Winstars.AI, науково-дослідний центр розробки штучного інтелекту.
- Віктор Круглов — «Ранок», видавництво.
- Павло Заяць — Petslike, зоомагазин.
- Олег Хардін — Premier Socks, виробник панчішно-шкарпеткових виробів.
- Євген Мордвінов — «ЦЕХ», мережа хімчисток.
- Володимир Нерубенко — TerraLab, що оптимізує процеси медичних лабораторій.
- Богдан Думенко — KIDIGO, виробник дитячих майданчиків.
- Святослав Амелін — Mebelok, маркетплейс з продажу меблів.
- Олексій Колчанов — Meetty Chocolate, виробник шоколаду.
- Владислава Зацаринна — DOU, онлайн-портал для ІТ-спеціалістів.
- Денис Кудряшов — PaperBag, виробник паперових пакетів.
- Олекса Герега — Palmet, виробник меблевої фурнітури.
- Христина Дерега — JUNGLE, бренд шкіряних аксесуарів.
- Денис Логвиненко — Havas Digital Kyiv, креативна агенція.
- Петро Лишак — Pol Leather & Poelle, виробник шкіряних аксесуарів.
- Олександр Кобетяк — Nova Food, виробник вафельних ріжків та печива.
- Дмитро Яцина — Patsany & Divchata Agency, агентство брендингу та комунікацій.
- Сергій Вельчев — ECOFACTOR, виробник зарядних станцій електромобілів.
- Юлія П’ятницька — Bakehouse, пекарня.
- Юлія Лісовська — TIVOLІ, виробник дерев’яних стільців та столів.
- Ігор Блистів — MSc in Marketing Management, магістерська програма Бізнес-школи УКУ.
- Артур Міхно — Work.ua, сайт пошуку роботи та працівників.
Контекст
- Stanford Graduate School of Business – бізнес-школа при Стенфордському університеті в штаті Каліфорнія, перебуває на двадцять п‘ятому місці рейтингу програм MBA від Financial Times (2024).
- Програма Stanford Ignite Ukraine організована CfE Accelerator спільно з Stanford Graduate School of Business, за підтримки Міністерства економіки України, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Українського католицького університету.
- Навчання 42 представників українських МСБ в 2025 році триватиме вісім тижнів: один тиждень в УКУ, чотири тижні онлайн та три тижні офлайн в Кампусі Stanford GSB під керівництвом викладачів школи.
- Програма покликана допомогти бізнесам зростати та підвищувати конкурентоспроможність, засвоївши основи побудови бізнес-моделей, маркетингу, фінансів та дизайн-мислення. Учасники зможуть презентувати командні проєкти перед інвесторами, експертами та іншими підприємцями Кремнієвої долини.
- Оцінка та відбір заявок проводила незалежна комісією з представників-партнерів програми Stanford Ignite Ukraine.
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